Опендатабот: почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году

В 2023 году в Реестр коррупционеров было добавлено 2,4 тысячи человек, что почти в три раза меньше, чем в 2021 году. Больше всего коррупционных случаев зарегистрировано во Львовской и Киевской областях, по данным Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в прошлом году 2,420 человек было добавлено в Реестр коррупционеров, что на 65% меньше по сравнению с довоенным 2021 годом, когда реестр пополнился почти 7 тысячами записей. За последние три года Львовская область выдала наибольшее количество приговоров. Со времени начала большой войны количество коррупционных случаев также снизилось: с 537 в 2021 году до 192 в прошлом году.

В 2021 году большинство дел в Реестре были связаны с нарушениями деклараций, составляя 75,9% всех приговоров, в то время как в 2023 году такие случаи сократились до 1,6%. Это изменение обусловлено приостановлением проверок деклараций должностными лицами НАПК и отменой обязательности подачи деклараций с начала войны.

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В 2022-2023 годах основной причиной внесения лиц в Реестр коррупционеров стало предложение или обещание неправомерной выгоды для действий или бездействия во власти, составляя 38,2% и 53,1% случаев соответственно. В большинстве случаев, 92% осужденных получают штрафы. Лишение свободы, общественные работы или условные сроки составляют 5-8% от общего количества наказаний.

В реестре также зарегистрированы случаи пожизненного заключения за коррупцию. Один из таких случаев касается мужчины, который уже имел пожизненный приговор и предложил взятку в размере 2 тыс. грн работнику тюрьмы за разрешение получить модем "Водафона". Это новое коррупционное действие привело к добавлению к его наказанию, и он был занесен в Реестр коррупционеров как пожизненно заключенный.

К сожалению, Реестр коррупционеров до сих пор не является индикатором борьбы с коррупцией в Украине. Как и не может выборочное наказание быть решением проблемы коррупции, вместо восстановления прозрачных систем. Пожизненные заключения "за коррупцию" отражают качество данных реестра и качество работы НАПК, - комментирует Алексей Иванкин, основатель Опендатабот.

Напомним

Генеральный прокурор Андрей Костин объявил, что в 2023 году семи должностным лицам Министерства обороны Украины было сообщено о подозрении в коррупции, а одно дело было передано в Высший антикоррупционный суд. Преступления включали закупку некачественных бронежилетов и средств индивидуальной защиты, а также растрату средств.