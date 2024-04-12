Опендатабот: почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  50777 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  70204 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  134763 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160354 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139428 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134197 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117650 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100302 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

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9 апреля 2024, 13:31  •  237260 просмотра

Опендатабот: почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году

В 2023 году в Реестр коррупционеров в Украине было внесено 2 420 человек, что почти втрое меньше, чем в 2021 году, причем больше всего случаев зарегистрировано во Львовской и Киевской областях.

политика •   •  11845 просмотра
Опендатабот: почти втрое меньше коррупционеров наказали в 2023 году

Омбудсмен призывает родственников пленных подать заявки в Координационный штаб для уточнения личных данных

Родственников пленных и пропавших без вести украинских защитников, а также незаконно удерживаемых россией гражданских лиц призывают сделать заявки в личном кабинете Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Война •   •  10680 просмотра
Омбудсмен призывает родственников пленных подать заявки в Координационный штаб для уточнения личных данных

Стычка произошла между военным ТЦК и персоналом больницы в Одесской области: в центре комплектования прокомментировали

В Болграде Одесской области произошла стычка между военнослужащим и персоналом больницы, что привело к вызову полиции и проведению служебного расследования начальником районного ТЦК.

Общество •   •  10693 просмотра
Стычка произошла между военным ТЦК и персоналом больницы в Одесской области: в центре комплектования прокомментировали

Правительство повысило еще на 70 тысяч денежное обеспечение бойцам на передовой - нардеп

Кабинет Министров Украины принял постановление о доплате военнослужащим, которые несут службу на передовой, в 70 тысяч гривен.

Война •   •  12062 просмотра
Правительство повысило еще на 70 тысяч денежное обеспечение бойцам на передовой - нардеп

Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"

В Джанкойском районе Крыма российские оккупанты прячут военную технику - танки и системы ПВО - на территории местного сельскохозяйственного предприятия, подвергая опасности гражданское население.

Война •   •  11733 просмотра
Оккупанты в Крыму прикрываются гражданскими объектами, чтобы спасти свою технику - "АТЕШ"

С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

С начала этого года россия запустила почти 1000 ракет, около 2800 беспилотников и около 7000 управляемых авиабомб по Украине, нацелившись на гражданскую инфраструктуру и нанеся значительный ущерб энергетическим объектам.

Война •   •  13446 просмотра
С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

На земельных участках, выделенных для строительства Национального военного мемориального кладбища, проводятся подготовительные работы, включая подготовку участка, снос, геодезические работы, строительство временных сооружений, подъездных путей и удаление зеленых насаждений, контракты на выполнение которых заключены с различными компаниями.

Общество •   •  50769 просмотра
Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор

российские оккупанты планируют принудительно привлечь к боевым действиям персонал пенитенциарных учреждений на оккупированной Луганщине путем заключения контрактов на работу в "особых условиях" и повышения возрастного ценза для службы в оккупационных войсках.

Война •   •  12121 просмотра
Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор

В Харьковской области и Кривом Роге ограничение потребления электричества, Украина получала и оказывала экстренную помощь соседним странам - Минэнерго

Украина ограничивает потребление электроэнергии в Харьковской и Днепропетровской областях, импортирует и экспортирует электроэнергию в соседние страны, а также ликвидирует последствия вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

Война •   •  14824 просмотра
В Харьковской области и Кривом Роге ограничение потребления электричества, Украина получала и оказывала экстренную помощь соседним странам - Минэнерго

На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки

В Херсонской области рыбаки подорвались на российской мине возле реки между селами Бобровый Кут и Калиновское, в результате чего у мужчины взрывная травма, ампутация голени, а женщина получила осколочные ранения.

Война •   •  13179 просмотра
На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки