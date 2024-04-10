Около 2,6 тыс. ошибок допустили компании в своих финансовых отчетах - Опендатабот

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  34091 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  36418 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  112083 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  113367 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113326 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107405 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113203 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110102 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137918 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129539 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

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Около 2,6 тыс. ошибок допустили компании в своих финансовых отчетах - Опендатабот

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Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком

Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
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Бронетехника, склады и пехота: пограничники показали, как уничтожают вражеские цели на левом берегу Херсонщины

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Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

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Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  356938 просмотра
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"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  378606 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  437061 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  503054 просмотра

Около 2,6 тыс. ошибок допустили компании в своих финансовых отчетах - Опендатабот

По данным Opendatabot, в 2023 году компании подали более 400 тыс. финансовых отчетов, из которых 0,6% содержали ошибки.

Экономика •   •  9489 просмотра
Около 2,6 тыс. ошибок допустили компании в своих финансовых отчетах - Опендатабот

Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области

Воздушные силы Украины предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области, воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

Война •   •  11010 просмотра
Воздушные силы предупредили о ракетной угрозе в Днепропетровской области

Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком

В Донецкой области один местный житель погиб и девять получили ранения в результате российских атак, а женщина и ребенок могут быть под завалами в Константиновке после того, как по городу ударили российские управляемые бомбы.

Война •   •  12149 просмотра
Донетчина: из-за атак рф за сутки один погибший, еще девять ранены, под завалами в Константиновке могут быть женщина с ребенком

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной - Ягодин, Угринов и Рава-Русская - около 450 грузовиков ожидают в очередях, в том числе 230 на одном только пункте пропуска в Ягодине.

Общество •   •  34091 просмотра
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ

Во временно оккупированном Крыму украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-27.

Война •   •  12082 просмотра
российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

В УКАБ назвали потенциальные потери для экономики на фоне согласования в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной.

Экономика •   •  36418 просмотра
Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Бронетехника, склады и пехота: пограничники показали, как уничтожают вражеские цели на левом берегу Херсонщины

Украинские пограничники активно используют разведывательные и ударные беспилотники для уничтожения российской военной техники, складов и личного состава на левом берегу Днепра в Херсонской области, заставляя российские подразделения отступать дальше от реки.

Война •   •  12089 просмотра
Бронетехника, склады и пехота: пограничники показали, как уничтожают вражеские цели на левом берегу Херсонщины

В Одессе повторный взрыв - СМИ

Еще один взрыв произошел в Одессе, Украина. В области не объявлена воздушная тревога.

Война •   •  15320 просмотра
В Одессе повторный взрыв - СМИ

Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9945 UAH/USD, девальвировав ее на 1 копейку.

Экономика •   •  14504 просмотра
Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов

Народный депутат Марьян Заблоцкий обнаружил, что махинации с экспортом сельскохозяйственной продукции через таможни в обход Одесской области стоили Украине более 7 миллиардов долларов.

Экономика •   •  17433 просмотра
Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов