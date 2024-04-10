Около 2,6 тыс. ошибок допустили компании в своих финансовых отчетах - Опендатабот

В 2023 году более 400 тысяч финансовых отчетов было подано компаниями. Из них 0,6% документов имели ошибки. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

Украинские компании подали более половины своих финансовых отчетов с помощью программного обеспечения MEDOC - это составляет 214 тысяч или 53,6%. Кабинет налогоплательщика ГНА занял второе место с почти 125 тысячами отчетов, что составляет 31,2%. Сервисы Соната и Арт-Звіт Pro получили значительно меньшие доли - всего 4,3% и 3% от общего количества соответственно. Также использовали такие сервисы FREDO - 3%; FZ -2,35%; BUHONLINE - 2,17% и другие.

В целом ошибки содержали около 2,6 тыс. документов, что составляет 0,6% от всех поданных отчетов. Также следует отметить, что доля ошибок в различных программных сервисах варьируется: например, в MEDOC и CABINET ошибки составили 0,7% и 0,5% соответственно. В сервисе FZ, которым воспользовались около 2 тысяч компаний, процент ошибок был выше - 3,9%. Наиболее распространенной ошибкой является пропуск слова "тысяч" при указании сумм в гривнах.

Среди различных типов бизнеса, обслуживающие кооперативы имеют наибольшую долю ошибок - 23,5%. Общества с ограниченной ответственностью (ООО) и профсоюзы также имеют значительные доли ошибок, 9,6% и 6,7% соответственно.

Ошибки в финансовой отчетности создают проблемы для самой компании - от внимания Налоговой до сложностей с привлечением дополнительного финансирования от банков. Опендатабот тщательно проверяет все отчеты, для того чтобы ошибки в декларациях не влияли на расчет трендов экономики или рейтингов. Госстат регулярно публикует сданную отчетность - следовательно, бизнес, допустивший ошибки, может пересдать и обновить свои данные - комментирует эксперт в сфере открытых данных основатель Опендатабота Алексей Иванкин.

Напомним

НАПК сообщило, что во время декларационных кампаний 2021 и 2022 годов чиновники подали почти 1,5 миллиона деклараций, из которых 744,6 тысячи - в 2021 году и 712,9 тысячи - в 2022 году.

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