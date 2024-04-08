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Игорный бизнес за год приумножил свое состояние в 28 раз, заработав почти 55 млрд грн - Опендатабот

Игорный бизнес за год приумножил свое состояние в 28 раз, заработав почти 55 млрд грн - Опендатабот

Киев  •  УНН

8 апреля 2024, 08:03  •  7688 просмотра

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В 2023 году десять крупнейших игорных компаний Украины, преимущественно онлайн-казино, получили совокупный доход в размере 54,92 млрд грн. Это в 28 раз больше, чем в 2022 году, когда они заработали 1,94 млрд грн.

В 2023 году лидеры в сфере азартных игр в Украине заработали 54,92 миллиардов гривен, что в 28 раз превышает показатель 2022 года. В топ-10 вошли 9 интернет-казино, два из которых занимаются букмекерской деятельностью, а также 1 лотерейный оператор. Об этом сообщает Опендатабот, пишет УНН.

Детали

В топ-10 игорного бизнеса попали 9 интернет-казино, два из которых предлагали и услуги букмекеров, и 1 лотерейный оператор. В 2023 году все компании из топ-10 отметились прибыльными показателями.

Лидеры сферы азартных игр в Украине заработали в прошлом году 54,92 миллиарда гривен, что составляет значительный прирост по сравнению с предыдущим годом, когда их доходы составляли лишь 1,94 миллиарда гривен. Таким образом, в 2023 году топ-10 компаний игорного бизнеса увеличили свои доходы в 28 раз по сравнению с предыдущим годом.

Лидером стала компания "Спейсикс" (известная также под брендом Cosmolot), а наибольший рост прибыли - аж в 425 раз - зафиксировала компания "Фавбет" (известная как FAVBET).

Доходы Cosmolot выросли в 51 раз, достигнув 27,95 миллиарда гривен. А FAVBET увеличил доход в 425 раз, заработав 9,79 млрд грн. Это самый большой прирост среди всех компаний игорного бизнеса, которые попали в Индекс.

  • "Укр Гейм Технолоджи" (бренд PIN-UP) заработала 3,62 млрд грн. 
  • "Слотс Ю.Эй", которой принадлежат бренды интернет-казино SLOTOKING и 777, увеличила доходы в 103 раза и заработала 3,4 млрд грн. 
  • "Вбет" (бренд VBET) заработала 3,1 млрд грн, увеличив доход в 19 раз по сравнению с 2022 годом. 
  • "Геймдев" (бренд SLOTS CITY) в прошлом году увеличила доход до 2,5 млрд грн, что в 35 раз больше, чем в 2022 году. 
  • "Фёрст Элемент" (бренд F1RST) увеличила свой доход в 43 раза и заработала 2 млрд грн в прошлом году. 
  • Компания "Лимон" (бренд ChampionCasino) заработала 1,42 млрд грн, и это в 357 раз больше, чем в 2022 году. 
  • Компания "Нейтив АППС" (бренд Super Gra) увеличила свой доход в 55 раз и заработала 604 млн грн.

Украинская национальная лотерея (УНЛ) была единственным лотерейным оператором, который вошел в этот топ. В 2023 году ее доход увеличился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 516 миллионов гривен. УНЛ принадлежит китайской компании.

Напомним,

Президент Зеленский провел встречу, на которой обсудил регулирование онлайн-казино и подготовку шагов для усиления контроля над индустрией.

"Находится под фактическим контролем граждан рф": суд подтвердил законность аннулирования лицензии российского онлайн-казино Pin-Up22 ноября 2023, 16:25 • 13936 просмотров

Ирина Колесник

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