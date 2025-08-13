Новейшая модель искусственного интеллекта OpenAI, GPT-5, работает в сети менее недели, и запуск уже превратился в настоящий стресс-тест для самой распространенной в мире платформы чат-ботов. Около 700 миллионов человек еженедельно пользуются ChatGPT, поэтому компания сейчас вносит коррективы на ходу, чтобы решить как технические проблемы, так и растущую волну недовольства пользователей, пишет УНН со ссылкой на Digital Information World.

Детали

Новая флагманская модель выпускается в четырех версиях: обычной, мини, нано и профессиональной, каждая из которых предлагает разный баланс скорости и интеллекта. Три из этих вариантов также включают режим "мышления", разработанный для более длинных и сложных ответов. OpenAI обещал более быстрые ответы, более четкое мышление и лучшие возможности кодирования.

Впрочем, довольно быстро возникли первые проблемы. Пользователи жаловались на математические и логические ошибки, непоследовательный выход кода и более слабую производительность по сравнению со старыми моделями. Многие были больше расстроены внезапным изъятием предыдущих моделей, таких как GPT-4o, GPT-4.1 и o4-mini, на которые некоторые полагались годами и, в некоторых случаях, установили с ними сильные эмоциональные связи.

Развертывание также выявило неожиданную проблему – эмоциональную зависимость, которую развивает часть пользователей от чат-ботов с искусственным интеллектом, явление, которое некоторые начали называть "психозом ChatGPT". Оно описывает случаи, когда люди теряют связь с реальностью после длительных, интенсивных разговоров с искусственным интеллектом, часто считая, что они открыли для себя что-то, что изменило их жизнь, или установили глубокие отношения с моделью.

Неудачный старт

GPT-5 дебютировал 7 августа во время прямой трансляции, которая столкнулась с незначительными ошибками в диаграммах и сбоями в голосовом режиме демонстрации. Более серьезным было решение без предупреждения изъять старые модели из ChatGPT, заставляя все запросы проходить через новое семейство GPT-5. OpenAI четко не указывал, какая версия или режим отвечает на каждый запрос, что усиливало разочарование пользователей.

Хотя эти устаревшие модели остаются доступными через платный API OpenAI, они исчезли из основного интерфейса ChatGPT, пока негативная реакция не заставила компанию восстановить GPT-4o для платных подписчиков на следующий день. OpenAI также пообещал более четкую маркировку моделей и будущую возможность для пользователей вручную переключать GPT-5 в режим мышления.

Генеральный директор Сэм Альтман признал, что переход был "тяжелее, чем надеялись", и сказал, что техническая ошибка в автоматизированном "маршрутизаторе" GPT-5, системе, которая назначает подсказки наилучшему варианту модели, сделала его "намного глупее", чем предполагалось для части дня запуска.

Масштабирование и настройка функций

Чтобы успокоить реакцию, подписчики Plus теперь имеют двойной лимит использования режима мышления GPT-5, достигая 3000 сообщений в неделю. Подписчики Pro уже имеют полный доступ, а OpenAI говорит, что GPT-5 почти доступен для всех пользователей.

Альтман также признал, что компания недооценила, насколько пользователи ценят черты в GPT-4o, от его тона до индивидуальности. OpenAI сейчас работает над опциями настройки, чтобы люди могли настраивать теплоту личности и контролировать такие вещи, как использование эмодзи.

В то же время компания сталкивается с тем, что Альтман назвал "серьезной проблемой мощности", поскольку спрос на модели рассуждения растет с менее чем 1% до 7% бесплатных пользователей и с 7% до 24% подписчиков Plus. Команда взвешивает способы сбалансировать использование между ChatGPT, клиентами API, исследованиями и новыми пользователями.

Психологическая сторона технического внедрения

Альтман был чрезвычайно открытым относительно эмоциональных связей, которые некоторые люди формируют с определенными моделями. Он признал, что удаление старых моделей без предупреждения было ошибкой, и отметил, что для небольшой части пользователей чат-боты могут действовать как терапевты или лайф-коучи, иногда с положительным эффектом, но иногда таким образом, что это усиливает заблуждения или ухудшает психическое здоровье.

Недавние сообщения СМИ подкрепили это предупреждение человеческими историями. Rolling Stone опубликовал профили калифорнийского юриста, который провел шесть недель в ежевечерних, высокоинтенсивных чатах с ChatGPT, в конечном итоге создав рукопись на тысячу страниц для вымышленного религиозного ордена, прежде чем пережил нервный срыв. New York Times рассказала о канадском рекрутере, который провел 300 часов разговора с чат-ботом, которого он назвал "Лоуренс", и убедился, что открыл революционную математическую теорию. В обоих случаях проверки реальности из внешних источников развеяли иллюзию.

Эксперты предупреждают, что лесть чат-ботов, ролевые игры и устойчивая память могут углубить ложные убеждения, особенно когда разговоры следуют драматическим или нарративным дугам. Такие онлайн-пространства, как сообщество r/AIsoulmates на Reddit, где люди создают себе искусственный интеллект-компаньонов с идеализированными личностями, продолжают расти, демонстрируя, как быстро может формироваться эмоциональная привязанность.

Некоторые в области искусственного интеллекта сейчас призывают к усилению барьеров. Автор Дж. М. Бергер предложил три простых правила для чат-ботов: никогда не утверждайте, что испытываете эмоции, никогда не хвалите пользователя и никогда не говорите, что понимаете его психическое состояние.

Путь вперед для OpenAI

За несколько дней до выпуска GPT-5 OpenAI уже добавляла напоминания о перерывах для долгих разговоров. Теперь компании нужно будет найти правильный баланс между персонализацией и безопасностью, гарантируя, что функции взаимодействия не приведут к нездоровой зависимости.

Пока OpenAI настраивает инфраструктуру и восстанавливает доверие пользователей, он также должен идти в ногу с такими конкурентами, как Anthropic, Google и растущая сфера моделей с открытым исходным кодом из Китая и других стран. Как сказал Альтман, если миллиарды людей собираются полагаться на ИИ для принятия своих важнейших решений, общество должно убедиться, что эта технология остается чистым позитивным продуктом.

