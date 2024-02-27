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Оккупанты за прошедшие сутки 139 раз обстреляли Луганщину - Лысогор

Оккупанты за прошедшие сутки 139 раз обстреляли Луганщину - Лысогор

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 08:35  •  11059 просмотра

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За минувшие сутки российские оккупанты 139 раз обстреляли Луганщину, выпустив 524 снаряда, а украинские войска отбили более 20 штурмов.

российские захватчики за сутки совершили 139 обстрелов Луганской области, выпустили 524 снаряда, ВСУ отбили более 20 штурмов. Об этом сообщает председатель Луганской областной государственной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Оккупанты массированно атакуют на Купянском участке фронта - там наши защитники отбили настоящее нашествие из более 20 штурмов за сутки. В то же время враг остается довольно активным и на Лиманском направлении - южнее Невского. В этом районе - вблизи Тернов - остановлены пять попыток россиян продвинуться вперед,

- говорится в сообщении.

Детали

По его словам, захватчики открывают огонь вдоль всей линии боевого соприкосновения - за вчера зафиксировано 139 обстрелов. В целом россиянами выпущено 524 снаряда. Под артудары попали Невское и Белогоровка.

Дополнение

Жители оккупированного Лисичанска уверяют, что коммунальные службы в их городе созданы исключительно на бумаге. Некоторые предприятия выполняют восстановительные работы, но работают там лица, которых наняли на конкретный вид ремонтов.

Все остальное их не касается. Как вот аварийные ситуации. Таких бригад в населенном пункте нет. Можно позвонить с таксофона и попытаться вызвать, или пройти пешком несколько километров и написать заявление. Однако - выезжать некому,

- пишет Лысогор.

Отмечается, что жителям так называемой "лнр" обещали пересчитать пенсии по законодательству рф. Говорили о повышении. Впрочем, людям не засчитывают ни льготный стаж, ни некоторые записи в трудовой книжке по общему стажу.

При отсутствии соответствующих документов довольно сложно найти подтверждение фактов работы в трудовых архивах. Поэтому, в основном люди получают самые маленькие - социальные пенсии. Не позволяют записаться на повторный прием для пересмотра пенсионного дела. Чаще всего жалуются жители Лутугино и Лисичанска.

Напомним

российская армия понесла значительные потери - около 60% техники во время неудачных попыток штурма на Лиманско-Купянском направлении Луганской области.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
laiman-ukrainaЛайман, Украина
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
lisichanskЛисичанск
ternyТерны
luhanskЛуганск
kupyanskКупянск
Окупанти минулої доби 139 разів обстріляли Луганщину - Лисогор
Occupants fired 139 times in Luhansk region yesterday - Lysohor
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