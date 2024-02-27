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Окупанти минулої доби 139 разів обстріляли Луганщину - Лисогор

Київ • УНН

 • 23244 перегляди

За минулу добу російські окупанти 139 разів обстріляли Луганщину, випустивши 524 снаряди, а українські війська відбили понад 20 штурмів.

Окупанти минулої доби 139 разів обстріляли Луганщину - Лисогор

російські загарбники за добу здійснили 139 обстрілів Луганської області, випустили 524 снаряди, ЗСУ відбили понад 20 штурмів. Про це повідомляє голова Луганської обласної державної адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.

Окупанти масовано атакують на Куп’янській ділянці фронту – там наші захисники відбили справжню навалу з понад 20 штурмів за добу. Водночас ворог залишається доволі активним й на Лиманському напрямку – південніше Невського. У цьому районі – поблизу Тернів – зупинені п’ять спроб росіян просунутися уперед,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За його словами, загарбники відкривають вогонь уздовж усієї лінії бойового зіткнення – за учора зафіксовано 139 обстрілів. Загалом росіянами випущено 524 снаряди. Під артудари потрапили Невське та Білогорівка.

Доповнення

Жителі окупованого Лисичанська запевняють, що комунальні служби в їхньому місті створені виключно на папері. Деякі підприємства виконують відновлювальні роботи, але працюють там особи, яких найняли на конкретний вид ремонтів.

Усе інше їх не стосується. Як от аварійні ситуації. Таких бригад в населеному пункті немає. Можна зателефонувати з таксофону і спробувати викликати, або пройти пішки декілька кілометрів і написати заяву. Проте - виїжджати нікому,

- пише Лисогор.

Зазначається, що жителям так званої "лнр" обіцяли перерахувати пенсії за законодавством рф. Казали про підвищення. Втім, людям не зараховують ані пільговий стаж, ані деякі записи у трудовій книжці щодо загально стажу.

За відсутності відповідних документів доволі складно знайти підтвердження фактів роботи в трудових архівах. Тому, здебільшого люди отримують найменші – соціальні пенсії. Не дозволяють записатися на повторний прийом задля перегляду пенсійної справи. Найчастіше скаржаться жителі Лутугиного й Лисичанська.

Нагадаємо

російська армія зазнала значних втрат - близько 60% техніки під час невдалих спроб штурму на Лимансько-Куп'янському напрямку Луганської області.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
Лиман, Україна
Збройні сили України
Лисичанськ
Терни
Луганськ
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