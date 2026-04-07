Оккупанты в Донецкой области создают реестр детей – жертв сексуального насилия и суицидов – ЦНС

Киев • УНН

 • 988 просмотра

На оккупированной Донетчине фиксируют массовые случаи насилия над детьми со стороны военных РФ. Данные собирают для контроля информации и сокрытия преступлений.

Все больше детей оккупированной Донецкой области становятся жертвами сексуального насилия со стороны российских военных и силовиков, а часть из них доходит до попыток самоубийства. Оккупационные власти знают о масштабах проблемы и фиксируют ее в служебных документах, но вместо того, чтобы защищать детей, выбирают защиту собственного силового блока. Об этом сообщает Центр национального сопротивления ССО ВС Украины (ЦНС), информирует УНН.  

Подробности

В распоряжении ЦНС оказались документы, в которых отмечается, что в конце 2025 года так называемое "министерство образования днр" разослало всем школам и учреждениям профессионального образования служебную телефонограмму. Руководителей обязали предоставить закрытую информацию за 2024–2025 годы о несовершеннолетних, совершивших или пытавшихся совершить самоубийство, а также о детях, ставших жертвами сексуального насилия. Фактически оккупанты формируют реестр сломленных подростков по всей оккупированной части Донетчины, признавая, что подобные случаи есть почти в каждой школе.

Собранные данные концентрируются в структурах, подконтрольных оккупационной администрации, в частности в "психологическом центре" под надзором местной "прокуратуры". Полную картину сексуального насилия против детей и попыток их самоубийств получают те органы, которые одновременно прикрывают российских военных, силовиков и подконтрольные им формирования. В условиях, когда именно эти структуры часто фигурируют как исполнители секс-преступлений, ребенок фактически не имеет к кому обратиться, а часть подростков выбирает попытку самоубийства как, с их точки зрения, единственный способ вырваться из этого круга

- говорится в сообщении.

В ЦНС указывают, что, таким образом, оккупационные власти Донетчины не просто фиксируют насилие, а поддерживают систему, в которой военные и силовики остаются неприкосновенными даже в случаях преступлений против детей.

Закрытая статистика собирается не для наказания насильников в форме, а для контроля над информацией о масштабах собственных преступлений и минимизации рисков внешнего разглашения

- резюмируют в ЦНС.

По данным ООН, россия системно совершает сексуальное насилие, связанное с войной, на временно оккупированных территориях Украины и в местах содержания.

