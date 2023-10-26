Оккупант изнасиловал женщину в Мариуполе за отказ выехать в россию - участнику НВФ сообщено о подозрении

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 14453 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 83109 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 48889 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 71957 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 207825 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 73213 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 122670 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167582 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155494 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155524 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.5м/с
41%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 89039 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 92862 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 87829 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 130311 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 57653 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 83143 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 131905 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 207859 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 268489 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 319969 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 4308 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 13652 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 58682 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 55772 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 54245 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Оккупант изнасиловал женщину в Мариуполе за отказ выехать в россию - участнику НВФ сообщено о подозрении

Киев • УНН

 • 172304 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. О подозрении сообщено участнику незаконного вооруженного формирования за то, что он в оккупированном Мариуполе изнасиловал женщину за отказ ехать в рф. Об этом сообщил офис Генпрокурора, пишет УНН.

Оккупант изнасиловал женщину в Мариуполе за отказ выехать в россию - участнику НВФ сообщено о подозрении

Детали

По данным следствия, 51-летний гражданин рф из тюмени с марта 2022 года находился в оккупированном Мариуполе в составе 4-й отдельной мотострелковой бригады. 

Весной того же года подозреваемый, открыто демонстрируя огнестрельное оружие, вошел в подвальное помещение жилого дома, где находились гражданские граждане Украины.

Услышав от одной из женщин о нежелании выезжать в Россию, он навел на нее огнестрельное оружие, угрожая расстрелом, приказал отдать паспорт и заставил пройти за ним в жилой дом.

Там он приказал женщине снять всю одежду, несмотря на холод вследствие длительного отсутствия отопления и окон, а затем изнасиловал.

При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора идентифицировано и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны злоумышленнику (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хвастался своим родственникам, как пытал и уничтожал украинцев на Харьковщине: оккупанту сообщили о подозрении

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04