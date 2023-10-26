Оккупант изнасиловал женщину в Мариуполе за отказ выехать в россию - участнику НВФ сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. О подозрении сообщено участнику незаконного вооруженного формирования за то, что он в оккупированном Мариуполе изнасиловал женщину за отказ ехать в рф. Об этом сообщил офис Генпрокурора, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 51-летний гражданин рф из тюмени с марта 2022 года находился в оккупированном Мариуполе в составе 4-й отдельной мотострелковой бригады.
Весной того же года подозреваемый, открыто демонстрируя огнестрельное оружие, вошел в подвальное помещение жилого дома, где находились гражданские граждане Украины.
Услышав от одной из женщин о нежелании выезжать в Россию, он навел на нее огнестрельное оружие, угрожая расстрелом, приказал отдать паспорт и заставил пройти за ним в жилой дом.
Там он приказал женщине снять всю одежду, несмотря на холод вследствие длительного отсутствия отопления и окон, а затем изнасиловал.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора идентифицировано и сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны злоумышленнику (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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