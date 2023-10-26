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Окупант зґвалтував жінку в Маріуполі за відмову виїхати до росії – учаснику НЗФ повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 172304 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Про підозру повідомлено учаснику незаконного збройного формування за те, що він в окупованому Маріуполі зґвалтував жінку за відмову їхати до рф. Про це повідомив офіс Генпрокурора, пише УНН.

Окупант зґвалтував жінку в Маріуполі за відмову виїхати до росії – учаснику НЗФ повідомлено про підозру

Деталі

За даними слідства, 51-річний громадянин рф з тюмені з березня 2022 року перебував в окупованому Маріуполі у складі 4-ої окремої мотострілецької бригади. 

Навесні того ж року підозрюваний, відкрито демонструючи вогнепальну зброю, увійшов до підвального приміщення житлового будинку, де знаходились цивільні громадяни України.

Почувши від однієї з жінок про небажання виїздити до росії, він навів на неї вогнепальну зброю, погрожуючи розстрілом, наказав віддати паспорт і змусив пройти за ним у житловий будинок.

Там він наказав жінці зняти весь одяг, попри холод внаслідок тривалої відсутності опалення і вікон, а потім зґвалтував.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ідентифіковано і повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни зловмиснику (ч. 1 ст. 438 КК України).

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