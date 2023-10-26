Окупант зґвалтував жінку в Маріуполі за відмову виїхати до росії – учаснику НЗФ повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Про підозру повідомлено учаснику незаконного збройного формування за те, що він в окупованому Маріуполі зґвалтував жінку за відмову їхати до рф. Про це повідомив офіс Генпрокурора, пише УНН.
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За даними слідства, 51-річний громадянин рф з тюмені з березня 2022 року перебував в окупованому Маріуполі у складі 4-ої окремої мотострілецької бригади.
Навесні того ж року підозрюваний, відкрито демонструючи вогнепальну зброю, увійшов до підвального приміщення житлового будинку, де знаходились цивільні громадяни України.
Почувши від однієї з жінок про небажання виїздити до росії, він навів на неї вогнепальну зброю, погрожуючи розстрілом, наказав віддати паспорт і змусив пройти за ним у житловий будинок.
Там він наказав жінці зняти весь одяг, попри холод внаслідок тривалої відсутності опалення і вікон, а потім зґвалтував.
За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора ідентифіковано і повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни зловмиснику (ч. 1 ст. 438 КК України).
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