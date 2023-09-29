Вихвалявся своїм родичам, як катував та нищив українців на Харківщині: окупанту повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. 22-річному уродженцю Самарської області Станіславу Шматову, який вихвалявся родичам, як вбивав українців під час боїв на Харківщині, повідомили про підозру, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
На початку повномасштабного вторгнення росії він брав участь у штурмі селища Піски-Радьківські Ізюмського району.
СБУ перехопила його телефонну розмову з батьком. Під час спілкування загарбник вихвалявся як він разом з іншими рашистами грабував місцевих жителів і катував українських полонених.
Також воєнний злочинець розповів своєму батьку як ворожа артилерія і бронетехніка знищували цілі вулиці з будинками мирних мешканців.
З квітня 2022 року він воював в Україні у складі 15-ї окремої мотострілецької бригади 2-ї загальновійськової армії країни-агресора.
Під час бойових дій проти Сил оборони на східному фронті Шматов був на посаді механіка-водія БТР, з якого розстрілювали помешкання цивільного населення Харківщини
Наразі окупанту повідомлено про підозру.
Тривають комплексні заходи для притягнення Шматова до відповідальності за злочини проти України. Зловмисника буде неодмінно покарано.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Розстрілювали людей під час окупації Київщини: ще трьом військовим рф повідомлено про підозру