Хвастался своим родственникам, как пытал и уничтожал украинцев на Харьковщине: оккупанту сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. 22-летнему уроженцу Самарской области Станиславу Шматову, который хвастался родственникам, как убивал украинцев во время боев на Харьковщине, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В начале полномасштабного вторжения россии он участвовал в штурме поселка Пески-Радьковские Изюмского района.
СБУ перехватила его телефонный разговор с отцом. Во время общения захватчик хвастался как он вместе с другими рашистами грабил местных жителей и пытал украинских пленных.
Также военный преступник рассказал своему отцу как вражеская артиллерия и бронетехника уничтожали целые улицы с домами мирных жителей.
С апреля 2022 года он воевал в Украине в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-агрессора.
Во время боевых действий против Сил обороны на восточном фронте Шматов был в должности механика-водителя БТР, из которого расстреливали помещения гражданского населения Харьковщины
Сейчас оккупанту сообщено о подозрении.
Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения Шматова к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленник будет непременно наказан.
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