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Хвастался своим родственникам, как пытал и уничтожал украинцев на Харьковщине: оккупанту сообщили о подозрении

Хвастался своим родственникам, как пытал и уничтожал украинцев на Харьковщине: оккупанту сообщили о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. 22-летнему уроженцу Самарской области Станиславу Шматову, который хвастался родственникам, как убивал украинцев во время боев на Харьковщине, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

В начале полномасштабного вторжения россии он участвовал в штурме поселка Пески-Радьковские Изюмского района.

СБУ перехватила его телефонный разговор с отцом. Во время общения захватчик хвастался как он вместе с другими рашистами грабил местных жителей и пытал украинских пленных.

Также военный преступник рассказал своему отцу как вражеская артиллерия и бронетехника уничтожали целые улицы с домами мирных жителей.

С апреля 2022 года он воевал в Украине в составе 15-й отдельной мотострелковой бригады 2-й общевойсковой армии страны-агрессора.

Во время боевых действий против Сил обороны на восточном фронте Шматов был в должности механика-водителя БТР, из которого расстреливали помещения гражданского населения Харьковщины

Сейчас оккупанту сообщено о подозрении.

Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения Шматова к ответственности за преступления против Украины. Злоумышленник будет непременно наказан.

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