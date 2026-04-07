Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+4°
3.9м/с
63%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Олександр Сирський
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Оман
Реклама
УНН Lite
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 6 квітня, 17:48 • 9188 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 22225 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 36536 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 48840 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 49629 перегляди
Актуальне
Техніка
The New York Times
Соціальна мережа
Forbes
Fox News

Окупанти на Донеччині створюють реєстр дітей жертв сексуального насильства та суїцидів - ЦНС

Київ • УНН

 • 0 перегляди

На окупованій Донеччині фіксують масові випадки насильства над дітьми з боку військових рф. Дані збирають для контролю інформації та приховування злочинів.

Окупанти на Донеччині створюють реєстр дітей жертв сексуального насильства та суїцидів - ЦНС

Все більше дітей окупованої Донецької області стають жертвами сексуального насильства з боку російських військових і силовиків, а частина з них доходить до спроб самогубства. Окупаційна влада знає про масштаби проблеми й фіксує її в службових документах, але замість захищати дітей обирає захищати власний силовий блок. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.  

Деталі

В розпорядженні ЦНС опинилися документи, в яких зазначається, що наприкінці 2025 року так зване "міністерство освіти днр" розіслало всім школам та закладам професійної освіти службову телефонограму. Керівників зобов’язали подати закриту інформацію за 2024–2025 роки про неповнолітніх, які скоїли або намагалися скоїти самогубство, а також про дітей, що стали жертвами сексуального насильства. Фактично окупанти формують реєстр зламаних підлітків по всій окупованій частині Донеччини, визнаючи, що подібні випадки є майже в кожній школі.

Зібрані дані концентруються в структурах, підконтрольних окупаційній адміністрації, зокрема в "психологічному центрі" під наглядом місцевої "прокуратури". Повну картину сексуального насильства проти дітей і спроб їхніх самогубств отримують ті органи, які одночасно прикривають російських військових, силовиків та підконтрольні їм формування. В умовах, коли саме ці структури часто фігурують як виконавці сексзлочинів, дитина фактично не має до кого звернутися, а частина підлітків обирає спробу самогубства як, з їхньої точки зору, єдиний спосіб вирватися з цього кола

- йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що, таким чином, окупаційна влада Донеччини не просто фіксує насильство, а підтримує систему, у якій військові та силовики залишаються недоторканними навіть у випадках злочинів проти дітей.

Закриту статистику збирають не для покарання ґвалтівників у формі, а для контролю над інформацією про масштаби власних злочинів і мінімізації ризиків зовнішнього розголосу

- резюмують у ЦНС.

Нагадаємо

За даними ООН, росія системно вчиняє сексуальне насильство, пов’язане з війною, на тимчасово окупованих територіях України та в місцях утримання.

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКримінал
Війна в Україні
Донецька область