Окупанти на Донеччині створюють реєстр дітей жертв сексуального насильства та суїцидів - ЦНС

Все більше дітей окупованої Донецької області стають жертвами сексуального насильства з боку російських військових і силовиків, а частина з них доходить до спроб самогубства. Окупаційна влада знає про масштаби проблеми й фіксує її в службових документах, але замість захищати дітей обирає захищати власний силовий блок. Про це повідомляє Центр національного спротиву ССО ЗС України (ЦНС), інформує УНН.

В розпорядженні ЦНС опинилися документи, в яких зазначається, що наприкінці 2025 року так зване "міністерство освіти днр" розіслало всім школам та закладам професійної освіти службову телефонограму. Керівників зобов’язали подати закриту інформацію за 2024–2025 роки про неповнолітніх, які скоїли або намагалися скоїти самогубство, а також про дітей, що стали жертвами сексуального насильства. Фактично окупанти формують реєстр зламаних підлітків по всій окупованій частині Донеччини, визнаючи, що подібні випадки є майже в кожній школі.

Зібрані дані концентруються в структурах, підконтрольних окупаційній адміністрації, зокрема в "психологічному центрі" під наглядом місцевої "прокуратури". Повну картину сексуального насильства проти дітей і спроб їхніх самогубств отримують ті органи, які одночасно прикривають російських військових, силовиків та підконтрольні їм формування. В умовах, коли саме ці структури часто фігурують як виконавці сексзлочинів, дитина фактично не має до кого звернутися, а частина підлітків обирає спробу самогубства як, з їхньої точки зору, єдиний спосіб вирватися з цього кола - йдеться у повідомленні.

У ЦНС вказують, що, таким чином, окупаційна влада Донеччини не просто фіксує насильство, а підтримує систему, у якій військові та силовики залишаються недоторканними навіть у випадках злочинів проти дітей.

Закриту статистику збирають не для покарання ґвалтівників у формі, а для контролю над інформацією про масштаби власних злочинів і мінімізації ризиків зовнішнього розголосу - резюмують у ЦНС.

За даними ООН, росія системно вчиняє сексуальне насильство, пов’язане з війною, на тимчасово окупованих територіях України та в місцях утримання.

