Оккупанты ударили артиллерией по Волчанску на Харьковщине

российские военные сегодня, 4 февраля, обстреляли из артиллерии Волчанск Харьковской области, повреждены частные дома и здание ЦНАПа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую ОВА.

Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины. Оккупанты нанесли артиллерийские удары по г. Волчанск Чугуевского района. Пострадавших нет - говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, в результате обстрела повреждены остекление и фасад административного здания, крыша, перекрытия, остекление здания ЦПАУ. Также повреждены 4 частных дома.

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За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 17 населенных пунктов Харьковщины, они били из артиллерии и минометов, наносили авиаудары. Один человек получил ранения.