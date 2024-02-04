Оккупанты ударили артиллерией по Волчанску на Харьковщине

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  169314 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  267271 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  271119 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  237276 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  235899 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  205354 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  164703 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  164149 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  177189 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  171141 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Оккупанты ударили артиллерией по Волчанску на Харьковщине

Оккупанты ударили артиллерией по Волчанску на Харьковщине

Киев  •  УНН

04 февраль 2024, 14:12  •  6404 просмотра

Read in English

Российские военные обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области, повредив частные дома и административное здание.

российские военные сегодня, 4 февраля, обстреляли из артиллерии Волчанск Харьковской области, повреждены частные дома и здание ЦНАПа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую ОВА. 

Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины.  Оккупанты нанесли артиллерийские удары по г. Волчанск Чугуевского района.  Пострадавших нет

- говорится в сообщении в Telegram.

Как отмечается, в результате обстрела повреждены остекление и фасад административного здания, крыша, перекрытия, остекление здания ЦПАУ. Также повреждены 4 частных дома.  

Дополнение

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 17 населенных пунктов Харьковщины, они били из артиллерии и минометов, наносили авиаудары. Один человек получил ранения. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
chukhuevЧухуев
telegramТелеграмма
kharkivХарьков
Окупанти вдарили артилерією по Вовчанську на Харківщині
Occupants attack Vovchansk in Kharkiv region with artillery
Новости по теме

Оккупанты ударили артиллерией по Волчанску на Харьковщине

Российские военные обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области, повредив частные дома и административное здание.

Война •   •  6404 просмотра
Оккупанты ударили артиллерией по Волчанску на Харьковщине

В россии заявили об атаке дронов и повреждении инфраструктурного объекта в курской области

Украинские беспилотники якобы атаковали инфраструктурные объекты связи в российском селе вблизи украинской границы.

Новости Мира •   •  6435 просмотра
В россии заявили об атаке дронов и повреждении инфраструктурного объекта в курской области

Президент подписал указ о назначении нового главы Запорожской области

Президент Зеленский назначил мэра Мелитополя Ивана Федорова новым главой Запорожской области, заменив Юрия Малашко, который передал свои достижения новой команде.

Политика •   •  25642 просмотра
Президент подписал указ о назначении нового главы Запорожской области

Зеленский представил нового главу Запорожской ОВА Федорова

Президент Зеленский представил Ивана Федорова, новоназначенного главу Запорожской областной военной администрации, во время встречи, на которой обсуждались вопросы безопасности и возвращения оккупированных территорий.

Война •   •  27159 просмотра
Зеленский представил нового главу Запорожской ОВА Федорова

Польша объявила об усилении проверок и инспекций на границе с Украиной

Польша объявляет об усилении проверок и осмотров товаров из Украины на пограничных переходах с целью защиты отечественного сельского хозяйства.

Политика •   •  23750 просмотра
Польша объявила об усилении проверок и инспекций на границе с Украиной

"Вы очень мужественные и сильные духом": Зеленский посетил онкобольных детей, которые проходят лечение в Национальном институте рака

Президент Зеленский посетил детей, которые проходят лечение от рака в национальном институте в Киеве, пожелав им мужества и скорейшего выздоровления от болезни.

Политика •   •  23790 просмотра
"Вы очень мужественные и сильные духом": Зеленский посетил онкобольных детей, которые проходят лечение в Национальном институте рака

Россияне планируют научить детей в ВОТ собирать военные дроны

Россияне планируют ввести на оккупированных ими украинских территориях уроки, на которых детей будут учить собирать военные дроны.

Общество •   •  24832 просмотра
Россияне планируют научить детей в ВОТ собирать военные дроны

В Нацполиции показали последствия прилетов на Херсонщине: поврежденные дома и коммуникации

Российские военные выпустили более 90 ракет из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, танков, самолетов и беспилотников по жителям Херсонской области, повредив здания, газовую и водопроводную инфраструктуру, но обошлось без жертв.

Война •   •  23903 просмотра
В Нацполиции показали последствия прилетов на Херсонщине: поврежденные дома и коммуникации

Зеленский посетил позиции украинских бойцов возле Роботино

Президент Зеленский посетил украинских военных, которые защищают Роботино в Запорожской области, поблагодарил их за службу и вручил государственные награды.

Война •   •  22883 просмотра
Зеленский посетил позиции украинских бойцов возле Роботино

Российский корабль "Аскольд" до сих пор не отремонтирован после украинской атаки в ноябре

Россияне до сих пор не отремонтировали малый ракетный корабль "Аскольд", который был поврежден во время украинской атаки в Керчи в ноябре.

Война •   •  23761 просмотра
Российский корабль "Аскольд" до сих пор не отремонтирован после украинской атаки в ноябре