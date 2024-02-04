Оккупанты ударили артиллерией по Волчанску на Харьковщине
Киев • УНН
Российские военные обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области, повредив частные дома и административное здание.
российские военные сегодня, 4 февраля, обстреляли из артиллерии Волчанск Харьковской области, повреждены частные дома и здание ЦНАПа. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Харьковскую ОВА.
Враг продолжает террор гражданского населения Харьковщины. Оккупанты нанесли артиллерийские удары по г. Волчанск Чугуевского района. Пострадавших нет
Как отмечается, в результате обстрела повреждены остекление и фасад административного здания, крыша, перекрытия, остекление здания ЦПАУ. Также повреждены 4 частных дома.
Дополнение
За прошедшие сутки российские оккупанты обстреляли более 17 населенных пунктов Харьковщины, они били из артиллерии и минометов, наносили авиаудары. Один человек получил ранения.
Оккупанты ударили артиллерией по Волчанску на Харьковщине
Российские военные обстреляли из артиллерии город Волчанск Харьковской области, повредив частные дома и административное здание.
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