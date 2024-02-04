Окупанти вдарили артилерією по Вовчанську на Харківщині
Київ • УНН
Російські військові обстріляли з артилерії місто Вовчанськ Харківської області, пошкодивши приватні будинки та адміністративну будівлю.
російські військові сьогодні, 4 лютого, обстріляли з артилерії Вовчанськ Харківської області, пошкоджені приватні будинки та будівля ЦНАПу. Про це УНН повідомляє із посиланням на Харківську ОВА.
Ворог продовжує терор цивільного населення Харківщини. Окупанти завдали артилерійських ударів по м. Вовчанськ Чугуївського району. Постраждалих немає
Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджено скління та фасад адміністративної будівлі, дах, перекриття, скління будівлі ЦНАПу. Також пошкоджено 4 приватні будинки.
Доповнення
Упродовж минулої доби російські окупанти обстріли понад 17 населених пунктів Харківщини, вони били з артилерії та мінометів, завдавали авіаударів. Одна людина отримала поранення.