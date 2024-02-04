Росіяни обстріляли Харківщину керованими авіабомбами, є поранений
Київ • УНН
Росіяни обстріляли Харківську область керованими авіабомбами, поранивши одного мирного жителя.
Упродовж доби російські окупанти обстріли понад 17 населених пунктів Харківщини, вони били з артилерії та мінометів, завдавали авіаударів. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Зазначається, що вдень 3 лютого, близької 13:00, окупанти обстріли Охримівку Чугуївського району. У селі пошкоджено ангари, сільгосптехніка, складські приміщення місцевого агропідприємства.
Близько 14:00, попередньо, двома керованими авіабомбами окупанти завдали удару по селу Григорівка Куп'янського району.
Пошкоджено вікна, дах, покрівлю двох приватних домоволодінь. Поранення зазнав 26-річний цивільний чоловік, його доставили до лікарні.
Близько 15:00 окупанти завдали мінометних ударів по с. Котлярівка Куп’янського району. Без постраждалих.
15 населених пунктів у Харківській області потрапили під артилерійський та мінометний обстріл російських військ03.02.24, 08:53 • 31065 переглядiв