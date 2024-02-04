Россияне обстреляли Харьковскую область управляемыми авиабомбами, есть раненый

В течение суток российские оккупанты обстреляли более 17 населенных пунктов Харьковщины, они били из артиллерии и минометов, наносили авиаудары. Об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Отмечается, что днем 3 февраля, около 13:00, оккупанты обстреляли Охримовку Чугуевского района. В селе повреждены ангары, сельхозтехника, складские помещения местного агропредприятия.

Около 14:00, предварительно, двумя управляемыми авиабомбами оккупанты нанесли удар по селу Григорьевка Купянского района.

Повреждены окна, крыша, кровля двух частных домовладений. Ранения получил 26-летний гражданский мужчина, его доставили в больницу. говорится в сообщении

Около 15:00 оккупанты нанесли минометные удары по с. Котляровка Купянского района. Без пострадавших.

15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск