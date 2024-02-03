15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск

На Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов за сутки. В частности - Уды, Волчанск, Малая Волчья, Потихоново, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое. Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Как отмечается, авиаудары оккупанты нанесли по Охримовке, Бударке, Черное, Ольховатке, Ивановке, Кисловке, Табаевке.

В 15:35 оккупанты нанесли удары КАБами по с. Ольховатка Купянского района. Одно попадание зафиксировали на территории агропредприятия, повреждены складское здание и забор, другие попадания - на открытых территориях. Прошло без пострадавших.

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Также в течение суток ВСУ отбили отбили 5 вражеских атак у Синьковки и Ивановки.

В течение суток на территории Харьковской области сводные группы взрывотехников провели разминирование 26,16 га территории, уничтожили 249 взрывоопасных предметов.

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