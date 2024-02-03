15 населених пунктів у Харківській області потрапили під артилерійський та мінометний обстріл російських військ

На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів за добу. Зокрема – Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

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Як зазначається, авіаудари окупанти завдали по Охримівці, Бударки, Чорне, Вільхуватці, Іванівці, Кислівці, Табаївці.

О 15:35 окупанти завдали ударів КАБами по с. Вільхуватка Куп’янського району. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства, пошкоджено складську будівлю та паркан, інші влучання - на відкритих територіях. Минулося без постраждалих.

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Також протягом доби ЗСУ відбили відбили 5 ворожих атак біля Синьківки та Іванівки.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 26,16 га території, знищили 249 вибухонебезпечні предмети.

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