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15 населених пунктів у Харківській області потрапили під артилерійський та мінометний обстріл російських військ

15 населених пунктів у Харківській області потрапили під артилерійський та мінометний обстріл російських військ

Київ • УНН

 • 31065 перегляди

Харківська область зазнала артилерійського та мінометного обстрілу з боку Росії, під який потрапили кілька населених пунктів, а українські війська відбивали атаки та розміновували територію.

На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів за добу. Зокрема – Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Деталі

Як зазначається, авіаудари окупанти завдали по Охримівці, Бударки, Чорне, Вільхуватці, Іванівці, Кислівці, Табаївці.

О 15:35 окупанти завдали ударів КАБами по с. Вільхуватка Куп’янського району. Одне влучання зафіксували на території агропідприємства, пошкоджено складську будівлю та паркан, інші влучання - на відкритих територіях. Минулося без постраждалих.

Доповнення

Також протягом доби ЗСУ відбили відбили 5 ворожих атак біля Синьківки та Іванівки.

Протягом доби на території Харківської області зведені групи вибухотехніків провели розмінування 26,16 га території, знищили 249  вибухонебезпечні предмети.

Ще плюс 880 окупантів та 10 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога03.02.24, 08:15 • 31619 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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