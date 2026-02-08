Оккупанты обстреляли Херсон: три женщины получили ранения
Киев • УНН
Поздно вечером 7 февраля российские оккупанты обстреляли Херсон из РСЗО. Три женщины получили ранения, две из них госпитализированы.
Поздно вечером в субботу, 7 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Херсону. Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что ориентировочно в 23:10 россияне обстреляли из РСЗО Корабельный район города.
В результате удара ранения получили три женщины. В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух пострадавших в возрасте 86 и 44 года. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также акубаротравмы
Там добавили, что еще одной 76-летней херсонке медицинскую помощь оказали на месте, от дальнейшей госпитализации она отказалась.
Напомним
В субботу, 7 февраля, ориентировочно в 14:10 российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. Были ранены мужчина и женщина.
