Оккупанты обстреляли Херсон: три женщины получили ранения

20:45 • 4150 просмотра
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
20:13 • 8526 просмотра
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35 • 15191 просмотра
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29 • 20517 просмотра
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00 • 19488 просмотра
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00 • 23378 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 35092 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 47216 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 42202 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 31905 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Украина получила 300 генераторов на 417 тысяч евро от SECI: какие социальные объекты и города в приоритетеPhotoVideo7 февраля, 13:59 • 6332 просмотра
Нападение на общежитие иностранных студентов в башкортостане: есть раненые, на стенах нарисована свастика кровьюVideo7 февраля, 14:22 • 4944 просмотра
Бурштынская ТЭС прекратила работу из-за массированной атаки: город остался без тепла и воды – мэрVideo7 февраля, 16:33 • 3874 просмотра
Энергосистема на грани: в Киеве и области разворачивают дополнительные пункты поддержки из-за критического дефицита света – Минэнерго7 февраля, 17:17 • 6474 просмотра
Ограничения света 8 февраля: Укрэнерго вводит графики на все сутки18:19 • 5294 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 26864 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 48075 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 42993 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 44889 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 57950 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 15343 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 29542 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 31826 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 40758 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 43886 просмотра
Оккупанты обстреляли Херсон: три женщины получили ранения

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Поздно вечером 7 февраля российские оккупанты обстреляли Херсон из РСЗО. Три женщины получили ранения, две из них госпитализированы.

Оккупанты обстреляли Херсон: три женщины получили ранения

Поздно вечером в субботу, 7 февраля, российские оккупанты нанесли удар по Херсону. Об этом сообщает Херсонская ОВА, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что ориентировочно в 23:10 россияне обстреляли из РСЗО Корабельный район города.

В результате удара ранения получили три женщины. В больницу в состоянии средней тяжести доставили двух пострадавших в возрасте 86 и 44 года. У них диагностировали взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, а также акубаротравмы

- рассказали в ОВА.

Там добавили, что еще одной 76-летней херсонке медицинскую помощь оказали на месте, от дальнейшей госпитализации она отказалась.

Напомним

В субботу, 7 февраля, ориентировочно в 14:10 российские оккупанты обстреляли Днепровский район Херсона. Были ранены мужчина и женщина.

Дрон рф атаковал маршрутку в Херсоне: водитель получил минно-взрывную травму06.02.26, 13:35 • 3174 просмотра

Вадим Хлюдзинский

