20:45 • 4274 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
20:13 • 8806 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 15280 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 20617 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 19543 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 23409 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 35108 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47227 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 42221 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31915 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Окупанти обстріляли Херсон: троє жінок отримали поранення

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Пізно ввечері 7 лютого російські окупанти обстріляли Херсон з РСЗВ. Троє жінок отримали поранення, дві з них госпіталізовані.

Окупанти обстріляли Херсон: троє жінок отримали поранення

Пізно ввечері у суботу, 7 лютого, російські окупанти завдали удару по Херсону. Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що орієнтовно о 23:10 росіяни обстріляли з РСЗВ Корабельний район міста.

Внаслідок удару поранення дістали троє жінок. До лікарні у стані середньої тяжкості доставили двох постраждалих віком 86 та 44 роки. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також акубаротравми

- розповіли в ОВА.

Там додали, що ще одній 76-річній херсонці медичну допомогу надали на місці, від подальшої госпіталізації вона відмовилася.

Нагадаємо

У суботу, 7 лютого, орієнтовно о 14:10 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Були поранені чоловік і жінка.

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні