Окупанти обстріляли Херсон: троє жінок отримали поранення
Київ • УНН
Пізно ввечері 7 лютого російські окупанти обстріляли Херсон з РСЗВ. Троє жінок отримали поранення, дві з них госпіталізовані.
Пізно ввечері у суботу, 7 лютого, російські окупанти завдали удару по Херсону. Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що орієнтовно о 23:10 росіяни обстріляли з РСЗВ Корабельний район міста.
Внаслідок удару поранення дістали троє жінок. До лікарні у стані середньої тяжкості доставили двох постраждалих віком 86 та 44 роки. У них діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також акубаротравми
Там додали, що ще одній 76-річній херсонці медичну допомогу надали на місці, від подальшої госпіталізації вона відмовилася.
Нагадаємо
У суботу, 7 лютого, орієнтовно о 14:10 російські окупанти обстріляли Дніпровський район Херсона. Були поранені чоловік і жінка.
