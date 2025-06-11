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Оккупанты атаковали спасателей в Харьковской области во время разминирования агроугодий: один погибший, двое раненых

Киев • УНН

 • 316 просмотра

В Изюмском районе Харьковской области ударный дрон россиян попал в машину разминирования, когда саперы готовили ее к работе. Один пиротехник погиб, двое ранены и находятся в больнице.

Оккупанты атаковали спасателей в Харьковской области во время разминирования агроугодий: один погибший, двое раненых

россияне в Изюмском районе Харьковской области бросили ударный дрон прямо на разминировочную машину, когда ее готовили к работе саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Один пиротехник погиб, двое получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

Детали

Спасатели ГСЧС разминируют освобожденные ранее территории Изюмского района.

Враг навел ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу. К сожалению, один пиротехник погиб. Еще двое его коллег ранены - сейчас находятся в больнице, медики борются за их жизни.

- говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что цена безопасности спасателей в условиях усиления коварной агрессии россии растет.

Каждый день наши герои выходят на опасную работу, чтобы сделать украинскую землю чистой от смертельного наследия войны. Болью отзывается каждая потеря в семье ГСЧС. Вечная слава Герою. Искренние соболезнования родным и близким! Молимся за выздоровление раненых

- отметили в ГСЧС.

Атака рф забрала жизни трех спасателей в Киеве, по Украине около 40 человек ранены06.06.25, 08:47 • 5148 просмотров

Напомним

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россия целенаправленно охотится на тех, кто спасает жизни. В течение всего одной недели - с 26 мая по 2 июня - спасатели ГСЧС попали под вражеский огонь почти 10 раз.

В Запорожской области оккупанты атаковали спасателей: четверо раненых02.06.25, 13:58 • 3554 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Игорь Клименко
Украина
Tesla
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