Оккупанты атаковали спасателей в Харьковской области во время разминирования агроугодий: один погибший, двое раненых

россияне в Изюмском районе Харьковской области бросили ударный дрон прямо на разминировочную машину, когда ее готовили к работе саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Один пиротехник погиб, двое получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Telegram.

Детали

Спасатели ГСЧС разминируют освобожденные ранее территории Изюмского района.

Враг навел ударный беспилотник прямо в рабочий орган машины разминирования MINEWOLF MV-370, когда саперы проводили ее обслуживание и проверяли работу. К сожалению, один пиротехник погиб. Еще двое его коллег ранены - сейчас находятся в больнице, медики борются за их жизни. - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что цена безопасности спасателей в условиях усиления коварной агрессии россии растет.

Каждый день наши герои выходят на опасную работу, чтобы сделать украинскую землю чистой от смертельного наследия войны. Болью отзывается каждая потеря в семье ГСЧС. Вечная слава Герою. Искренние соболезнования родным и близким! Молимся за выздоровление раненых - отметили в ГСЧС.

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Напомним

Ранее министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что россия целенаправленно охотится на тех, кто спасает жизни. В течение всего одной недели - с 26 мая по 2 июня - спасатели ГСЧС попали под вражеский огонь почти 10 раз.

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