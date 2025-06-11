Окупанти атакували рятувальників на Харківщині під час розмінування агроугідь: один загиблий, двоє поранених

$41.560.06
47.500.13
ukenru
Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський
16:32 • 1436 перегляди

Справжній мир прийде зі стелею у 30 доларів за барель російської нафти - Зеленський

Ексклюзив
13:57 • 13998 перегляди

“Неефективно та непрозоро”: політолог закликав до прозорого аудиту роботи АРМА та кадрових змін

Ексклюзив
12:47 • 32845 перегляди

Активізація комарів та мошок влітку: дерматолог про небезпеку укусів та що робити, якщо розчухав їх

Ексклюзив
12:09 • 38036 перегляди

Складно, трудомістко, але критично необхідно: як Україна підтримує техніку для фронту

Ексклюзив
11 червня, 07:03 • 51827 перегляди

"Ціни не знизились": українці не побачили ефекту від заборони аптечного маркетингу - опитування (відео)

Ексклюзив
11 червня, 07:00 • 74816 перегляди

Чи можлива наразі демобілізація: думка члена комітету ВР з нацбезпеки

Ексклюзив
11 червня, 06:29 • 122711 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу

Ексклюзив
10 червня, 17:49 • 67436 перегляди

"Сіре" поглинання: YABLUKA можуть придбати “Цитрус” - ринок у шоці

10 червня, 17:12 • 88280 перегляди

США скоротять фінансування військової допомоги Україні в оборонному бюджеті на 2026 рік - Гегсет

10 червня, 16:42 • 62558 перегляди

Зеленський ввів санкції проти "Артеку" та 58 осіб за депортацію українських дітей

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.9м/с
69%
747мм
Популярнi новини

Данія терміново закуповує наземні системи ППО на мільярди - Міноборони

11 червня, 06:47 • 64819 перегляди

Ілон Маск заявив, що шкодує про деякі свої дописи про Трампа

11 червня, 08:51 • 113313 перегляди

ЄС чекає важка битва за ухвалення 18-го пакету санкцій проти рф - FT

11 червня, 09:53 • 41055 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 76067 перегляди

Повернення тіл загиблих захисників України: в СБУ показали ексклюзивні фото та відео

15:05 • 11495 перегляди
Публікації

Dreams Step нардепа Кузьміних: як будувати бізнес за допомогою помічників

16:11 • 9228 перегляди

Спритність рук і жодного шахрайства або як зберегти прибутки виробників ліків

11:05 • 77111 перегляди

Без підозри та допиту: Зима досі очолює юрдепартамент НБУ, попри відкриту кримінальну справу
Ексклюзив

11 червня, 06:29 • 122691 перегляди

Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

10 червня, 16:21 • 112203 перегляди

Як спланувати літні канікули для дитини під час війни: поради психолога
Ексклюзив

9 червня, 12:50 • 322344 перегляди
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ґевін Ньюсом

Ілон Маск

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати Америки

Лос-Анджелес

Вашингтон

Польща

Реклама
УНН Lite

Готель для кіноманів: будинки із фільмів і серіалів, які можна орендувати у 2025 році

15:50 • 8022 перегляди

Над Україною зійшов "Полуничний Місяць": користувачі в соцмережах діляться фото

10 червня, 20:02 • 50632 перегляди

Тепер Ye Ye: Каньє Вест вдруге змінив ім'я

10 червня, 17:29 • 59927 перегляди

Двоє учасників гурту BTS звільнилися з військової служби: готують нові пісні та обіцяють повернутися на сцену "якнайшвидше"

10 червня, 13:35 • 85526 перегляди

Рідкісне шоу в небі 11 червня: "Полуничний Місяць" буде у найнижчій точці за багато років

10 червня, 12:39 • 66463 перегляди
Актуальне

Нью-Йорк таймс

Дія (сервіс)

Ту-95

Ту-22М

Ту-160

Окупанти атакували рятувальників на Харківщині під час розмінування агроугідь: один загиблий, двоє поранених

Київ • УНН

 • 638 перегляди

В Ізюмському районі Харківщини ударний дрон влучив в машину розмінування, коли сапери готували її до роботи. Один піротехнік загинув, двоє поранені та перебувають у лікарні.

Окупанти атакували рятувальників на Харківщині під час розмінування агроугідь: один загиблий, двоє поранених

росіяни в Ізюмському районі на Харківщині кинули ударний дрон прямо на розмінувальну машину, коли її готували до роботи сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій. Один піротехнік загинув, двоє отримали поранення, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС у Telegram.

Деталі

Рятувальники ДСНС розміновувати звільнені раніше території Ізюмського району.

Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу. На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені - зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя.

- йдеться у повідомленні.

У відомстві зауважили, що ціна безпеки рятувальників в умовах посилення підступної агресії росії зростає.

Щодня наші герої виходять на небезпечну роботу, щоб зробити українську землю чистою від смертельної спадщини війни. Болем відгукується кожна втрата в родині ДСНС. Вічна слава Герою. Щирі співчуття рідним і близьким! Молимося за одужання поранених

- зазначили у ДСНС.

Атака рф забрала життя трьох рятувальників у Києві, по Україні близько 40 людей поранено06.06.25, 08:47 • 5148 переглядiв

Нагадаємо

Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що росія цілеспрямовано полює на тих, хто рятує життя. Протягом лише одного тижня - з 26 травня по 2 червня - рятувальники ДСНС потрапили під ворожий вогонь майже 10 разів.

На Запоріжжі окупанти атакували рятувальників: четверо поранених02.06.25, 13:58 • 3554 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Клименко Ігор Володимирович
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9