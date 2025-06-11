Окупанти атакували рятувальників на Харківщині під час розмінування агроугідь: один загиблий, двоє поранених
Київ • УНН
В Ізюмському районі Харківщини ударний дрон влучив в машину розмінування, коли сапери готували її до роботи. Один піротехнік загинув, двоє поранені та перебувають у лікарні.
росіяни в Ізюмському районі на Харківщині кинули ударний дрон прямо на розмінувальну машину, коли її готували до роботи сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій. Один піротехнік загинув, двоє отримали поранення, повідомляє УНН з посиланням на ДСНС у Telegram.
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Рятувальники ДСНС розміновувати звільнені раніше території Ізюмського району.
Ворог навів ударний безпілотник прямо в робочий орган машини розмінування MINEWOLF MV-370, коли сапери проводили її обслуговування та перевіряли роботу. На жаль, один піротехнік загинув. Ще двоє його колег поранені - зараз перебувають у лікарні, медики борються за їхні життя.
У відомстві зауважили, що ціна безпеки рятувальників в умовах посилення підступної агресії росії зростає.
Щодня наші герої виходять на небезпечну роботу, щоб зробити українську землю чистою від смертельної спадщини війни. Болем відгукується кожна втрата в родині ДСНС. Вічна слава Герою. Щирі співчуття рідним і близьким! Молимося за одужання поранених
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