Оккупанты атаковали село на Харьковщине: разрушена школа, есть жертва

Армия рф ударила по селу на Харьковщине. Как сообщили в Харьковской ОВА, разрушено здание школы, есть жертва, передает УНН.

Детали

По данным ОВА, около 16:00 оккупанты нанесли удар КАБ по селу Хотимля Старосалтовской тергромады. В результате попадания двое местных жителей получили ранения.

Впоследствии стало известно, что от полученных травм один человек погиб, еще одна местная жительница госпитализирована. В результате попадания 2 КАБ разрушено здание школы, повреждены магазин и частные жилые дома.

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