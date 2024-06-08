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Окупанти атакували село на Харківщині: зруйнована школа, є жертва

Окупанти атакували село на Харківщині: зруйнована школа, є жертва

Київ • УНН

 • 33318 перегляди

У Харківській області в результаті російського нападу на село було зруйновано будівлю школи, одна людина загинула і ще одна отримала поранення, а також були пошкоджені магазин і житлові будівлі.

Армія рф вдарила по селу на Харківщині. Як повдіомили в Харківській ОВА, зруйновано будівлю школи, є жертва, передає УНН.

Деталі

За даними ОВА, близько 16:00 окупанти завдали удару КАБ по селу Хотімля Старосалтівської тергромади. Внаслідок влучання двоє місцевих жителів дістали поранень.

Згодом стало відомо, що від отриманих травм одна людина загинула, ще одна місцева мешканка шпиталізована. Внаслідок влучання 2 КАБ зруйновано будівлю школи, пошкоджено магазин та приватні житлові будинки.

Харківщина: росіяни можуть активізуватись на Золочівському напрямку, влада готова до можливої евакуації29.05.24, 21:15 • 24073 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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