Оккупанты атаковали Самар 13 июля: повреждены школа и дома
Киев • УНН
13 июля российские оккупанты атаковали город Самар на Днепропетровщине. В результате вражеских ударов повреждены школа и многоквартирные дома, выбиты окна.
В воскресенье, 13 июля, российские оккупанты атаковали город Самар Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
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Как отметил чиновник, из-за вражеских ударов были изуродованы школа и многоквартирные дома, разбиты окна.
На месте российского удара работают представители местной власти, сотрудники ГСЧС и полиции, коммунальщики.
Рядом с людьми и благотворители. Они выдают жителям строительные материалы, чтобы хотя бы временно закрыть побитое
Напомним
В городе Самар Днепропетровской области 27 июня прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги из-за угрозы баллистики. Есть погибшие и раненые.
Из-за российского удара 27 июня в городе объявили двухдневный траур.