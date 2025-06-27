У Самарі повторний вибух на тлі повітряної тривоги - ОВА

У Самарі Дніпропетровської області пролунав повторний вибух на тлі повітряної тривоги, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Самар. Знову вибух. Загроза триває. Будьте у безпечному місці - написав Лисак.

Повітряні сили ЗСУ перед цим повідомили про ще одну швидкісну ціль на Дніпро, а потім попередили Самар: "Самар! В укриття!".

Нагадаємо

Це сталося після того, як голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак раніше сьогодні повідомив про вибухи у місті Самар Дніпропетровської області на тлі повітряної тривоги. Це сталося після попередження Повітряних сил ЗСУ про швидкісну ціль на місто після повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.