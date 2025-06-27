Вибухи на тлі повітряної тривоги пролунали у Самарі на Дніпропетровщині - ОВА
Київ • УНН
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про вибухи у місті Самар Дніпропетровської області на тлі повітряної тривоги. Деталі події обіцяють надати пізніше.
Вибухи на тлі повітряної тривоги пролунали у Самарі Дніпропетровської області, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
У місті Самар пролунали вибухи
Деталі, з його слів, - згодом.
Нагадаємо
У Дніпрі сьогодні, 27 червня, було чутно звуки вибуху після попередження Повітряних сил ЗСУ про швидкісну ціль на місто після повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.