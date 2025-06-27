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На Донеччині невідомі застрелили матір, сина та їхню собаку
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Вибухи на тлі повітряної тривоги пролунали у Самарі на Дніпропетровщині - ОВА

Київ • УНН

 • 986 перегляди

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про вибухи у місті Самар Дніпропетровської області на тлі повітряної тривоги. Деталі події обіцяють надати пізніше.

Вибухи на тлі повітряної тривоги пролунали у Самарі на Дніпропетровщині - ОВА

Вибухи на тлі повітряної тривоги пролунали у Самарі Дніпропетровської області, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

У місті Самар пролунали вибухи

- написав Лисак у Telegram.

Деталі, з його слів, - згодом.

Нагадаємо

У Дніпрі сьогодні, 27 червня, було чутно звуки вибуху після попередження Повітряних сил ЗСУ про швидкісну ціль на місто після повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
Повітряні сили Збройних сил України
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