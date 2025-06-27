У Дніпрі пролунали вибухи після повідомлення про балістику

У Дніпрі чутно звуки вибуху після попередження Повітряних сил про швидкісну ціль на місто, повідомляє УНН.

О 10:58 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. Пізніше написали про швидкісну ціль на Дніпро.

Після чого в місті пролунав вибух.

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