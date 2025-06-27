У Дніпрі пролунали вибухи після повідомлення про балістику
Київ • УНН
У Дніпрі було чутно звуки вибуху після попередження Повітряних сил про швидкісну ціль, що рухалася на місто.
У Дніпрі чутно звуки вибуху після попередження Повітряних сил про швидкісну ціль на місто, повідомляє УНН.
О 10:58 у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу. Пізніше написали про швидкісну ціль на Дніпро.
Після чого в місті пролунав вибух.
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