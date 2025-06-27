В Днепре прозвучали взрывы после сообщения о баллистике

В Днепре слышны звуки взрыва после предупреждения Воздушных сил о скоростной цели на город, сообщает УНН.

В 10:58 Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока. Позже написали о скоростной цели на Днепр.

После чего в городе прогремел взрыв.

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