Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Самаре в Днепропетровской области - ОВА
Киев • УНН
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о взрывах в городе Самар Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Детали происшествия обещают предоставить позже.
Взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Самаре Днепропетровской области, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
В городе Самар прогремели взрывы
Подробности, по его словам, - позже.
Напомним
В Днепре сегодня, 27 июня, были слышны звуки взрыва после предупреждения Воздушных сил ВСУ о скоростной цели на город после сообщения об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.