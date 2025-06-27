Взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Самаре в Днепропетровской области - ОВА

Взрывы на фоне воздушной тревоги прогремели в Самаре Днепропетровской области, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

В городе Самар прогремели взрывы - написал Лысак в Telegram.

Подробности, по его словам, - позже.

Напомним

В Днепре сегодня, 27 июня, были слышны звуки взрыва после предупреждения Воздушных сил ВСУ о скоростной цели на город после сообщения об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.