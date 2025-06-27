В Самаре повторный взрыв на фоне воздушной тревоги - ОВА

В Самаре Днепропетровской области прогремел повторный взрыв на фоне воздушной тревоги, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Самар. Снова взрыв. Угроза продолжается. Будьте в безопасном месте - написал Лысак.

Воздушные силы ВСУ перед этим сообщили о еще одной скоростной цели на Днепр, а затем предупредили Самар: "Самар! В укрытие!".

Напомним

Это произошло после того, как глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак ранее сегодня сообщил о взрывах в городе Самар Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги. Это произошло после предупреждения Воздушных сил ВСУ о скоростной цели на город после сообщения об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.