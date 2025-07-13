Окупанти атакували Самар 13 липня: пошкоджено школу та будинки

У неділю, 13 липня, російські окупанти атакували місто Самар Дніпропетровської області. Про це повідомив у Telegram начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, передає УНН.

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Як зазначив чиновник, через ворожі удари були понівечені школа та багатоквартирні будинки, потрощені вікна.

На місці російського удару працюють представники місцевої влади, працівники ДСНС і поліції, комунальники.

Поруч з людьми й благодійники. Вони видають мешканцям будівельні матеріали, щоб бодай тимчасово закрити побите – написав Лисак.

Нагадаємо

У місті Самар Дніпропетровської області 27 червня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через загрозу балістики. Є загиблі і поранені.

Через російський удар 27 червня у місті оголосили дводенну жалобу.