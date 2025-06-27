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У Самарі оголосили дводенну жалобу після російського ракетного обстрілу

Київ • УНН

 • 1036 перегляди

У місті Самар Дніпропетровської області 27 червня оголосили дводенну жалобу через російський удар. Заходи скасовані, прапори приспущені, а пам'ять загиблих шануватимуть.

У Самарі оголосили дводенну жалобу після російського ракетного обстрілу

У місті Самар Дніпропетровської області оголосили дводенну жалобу через російський удар 27 червня. Про це повідомив у Facebook міський голова Сергій Рєзнік, передає УНН.

Деталі

У суботу, 28 червня і неділю, 29 червня, у місті скасовано розважальні заходи, приспущено державні прапори. Також будуть вшановувати памʼять загиблих.

Це не випадковий терор. росія свідомо цілила по мирних людях. По нашому місту. Це трагедія для кожної родини, що втратила близьких. Для всієї громади — гіркий біль

– написав міський голова.

Він додав, що рятувальники розбирають завали, медики борються за життя поранених, а всі служби працюють злагоджено та безперервно.

Нагадаємо

У місті Самар Дніпропетровської області 27 червня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через загрозу балістики. Внаслідок російської атаки кількість жертв зросла до 5 чоловік.

Водночас число жертв внаслідок російського удару по Дніпру 24 червня сягнуло 21 чоловік, постраждало понад 340 чоловік, серед яких – 38 дітей.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоВійна
Дніпропетровська область
Дніпро (місто)
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