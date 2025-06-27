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В Самаре объявили двухдневный траур после российского ракетного обстрела

Киев • УНН

 • 826 просмотра

В городе Самар Днепропетровской области 27 июня объявили двухдневный траур из-за российского удара. Мероприятия отменены, флаги приспущены, а память погибших почтут.

В Самаре объявили двухдневный траур после российского ракетного обстрела

В городе Самар Днепропетровской области объявили двухдневный траур из-за российского удара 27 июня. Об этом сообщил в Facebook мэр Сергей Резник, передает УНН.

Детали

В субботу, 28 июня и воскресенье, 29 июня, в городе отменены развлекательные мероприятия, приспущены государственные флаги. Также будут чествовать память погибших.

Это не случайный террор. россия сознательно целилась по мирным людям. По нашему городу. Это трагедия для каждой семьи, потерявшей близких. Для всей общины — горькая боль

— написал мэр.

Он добавил, что спасатели разбирают завалы, медики борются за жизнь раненых, а все службы работают слаженно и непрерывно.

Напомним

В городе Самар Днепропетровской области 27 июня прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги из-за угрозы баллистики. В результате российской атаки количество жертв возросло до 5 человек.

В то же время число жертв в результате российского удара по Днепру 24 июня достигло 21 человека, пострадало более 340 человек, среди которых – 38 детей.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоВойна
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