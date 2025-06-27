Ракетна атака рф у Самарі забрала життя вже 5 людей

У місті Самар на Дніпропетровщині кількість жертв атаки рф зросла до 5 - у лікарні помер постраждалий чоловік, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар. Загалом росіяни вбили 5 людей - написав Лисак.

Він додав, що постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані.

Нагадаємо

У місті Самар Дніпропетровської області 27 червня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через загрозу балістики.