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Ракетна атака рф у Самарі забрала життя вже 5 людей

Київ • УНН

 • 1222 перегляди

Внаслідок ракетної атаки у місті Самар Дніпропетровської області загинуло п'ять осіб, серед яких 46-річний чоловік, який помер у лікарні. 23 особи отримали поранення, четверо з них перебувають у тяжкому стані.

Ракетна атака рф у Самарі забрала життя вже 5 людей

У місті Самар на Дніпропетровщині кількість жертв атаки рф зросла до 5 - у лікарні помер постраждалий чоловік, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар. Загалом росіяни вбили 5 людей

- написав Лисак.

Він додав, що постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані.

Нагадаємо

У місті Самар Дніпропетровської області 27 червня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через загрозу балістики. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Дніпропетровська область
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