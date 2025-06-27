Ракетна атака рф у Самарі забрала життя вже 5 людей
Київ • УНН
Внаслідок ракетної атаки у місті Самар Дніпропетровської області загинуло п'ять осіб, серед яких 46-річний чоловік, який помер у лікарні. 23 особи отримали поранення, четверо з них перебувають у тяжкому стані.
У місті Самар на Дніпропетровщині кількість жертв атаки рф зросла до 5 - у лікарні помер постраждалий чоловік, повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
У лікарні помер 46-річний чоловік, поранений під час сьогоднішньої ракетної атаки на Самар. Загалом росіяни вбили 5 людей
Він додав, що постраждалих станом на зараз 23. З них четверо у важкому стані.
Нагадаємо
У місті Самар Дніпропетровської області 27 червня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через загрозу балістики.