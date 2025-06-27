Ракетная атака рф в Самаре унесла жизни уже 5 человек
Киев • УНН
В результате ракетной атаки в городе Самар Днепропетровской области погибло пять человек, среди которых 46-летний мужчина, скончавшийся в больнице. 23 человека получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
В городе Самар Днепропетровской области количество жертв атаки рф возросло до 5 - в больнице скончался пострадавший мужчина, сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
В больнице скончался 46-летний мужчина, раненый во время сегодняшней ракетной атаки на Самар. В общей сложности россияне убили 5 человек
Он добавил, что пострадавших на данный момент 23. Из них четверо в тяжелом состоянии.
Напомним
В городе Самар Днепропетровской области 27 июня прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги из-за угрозы баллистики.