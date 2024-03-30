Оккупанты атаковали Херсонскую и Николаевскую области различными видами ракет. В Силах обороны сообщили детали

Сегодня враг атаковал Херсонщину и Николаевщину разными видами ракет. Как сообщили в Силах обороны юга, по Херсонщине били баллистикой, а на Николаевщину направили управляемые авиаракеты, передает УНН.

Детали

По данным Сил обороны, воздушные тревоги на юге раздаются с интервалом в 5-15 минут протяженностью от часа до 2,5.

"В течение дня враг атаковал Херсонщину и Николаевщину различными видами ракет. По Херсонщине до юга ударил баллистикой (предположительно "Искандер-М") по открытым территориям. Люди не пострадали. Также из акватории Черного моря тактической авиацией направил управляемые авиационные ракеты по инфраструктурным объектам Николаевщины. Одну ракету удалось уничтожить. Но избежать попадания не удалось, повреждено законсервированное здание. Главное, что люди не повреждены", - говорится в сообщении.

Вражеские обстрелы в Николаевской области: пострадавших нет