Вражеские обстрелы в Николаевской области: пострадавших нет

В Николаевской области 29 марта зафиксированы вражеские обстрелы. Куцурубская община и акватория Очаковской общины были подвергнуты артиллерийским и минометным обстрелам. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

В Николаевской области продолжаются вражеские обстрелы.

По информации, утром 29 марта в 08:31 часов Куцурубская община оказалась под вражеским артиллерийским обстрелом. К счастью, инцидент не привел к пострадавшим среди мирного населения.

Также вчера, 29 марта, в 09:35, 10:03, 10:40, 12:04 и 12:27 вражеские силы продолжали вести минометные обстрелы по акватории Очаковской громады. В результате этих событий также нет пострадавших среди мирного населения.

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