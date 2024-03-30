Вражеские обстрелы в Николаевской области: пострадавших нет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vitalii-kimВиталий Ким
ochakovОчаковский район
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  115584 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  116272 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  118717 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  246360 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  135131 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133891 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153339 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143149 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145291 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153365 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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28 марта 2024, 13:27  •  246360 просмотра
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«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
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21 марта 2024, 11:56  •  626565 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  575068 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  586397 просмотра

Вражеские обстрелы в Николаевской области: пострадавших нет

29 марта Куцурубская громада и акватория Очаковской громады Николаевской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны вражеских сил, но жертв среди мирного населения нет.

Война •   •  8474 просмотра
Вражеские обстрелы в Николаевской области: пострадавших нет

Ночная атака юга и юго-восточных регионов: ПВО сбила 7 российских БпЛА

Прошлой ночью рф осуществила беспилотные атаки на энергетическую инфраструктуру на юге и юго-востоке Украины, но Силы противовоздушной обороны сбили 7 вражеских беспилотников, не допустив ни одного попадания.

Война •   •  14543 просмотра
Ночная атака юга и юго-восточных регионов: ПВО сбила 7 российских БпЛА

Революция в образовании: Украина готовится к введению профильного среднего образования

Украина введет профильное среднее образование в 2027 году, а пилотные проекты стартуют в 2025 году в 25 избранных школах, чтобы подготовиться к реформе, которая позволит ученикам выбирать путь обучения и предметы.

Общество •   •  11864 просмотра
Революция в образовании: Украина готовится к введению профильного среднего образования

30 марта: Час Земли, День карандаша, День карандаша

В последнюю субботу марта 190 стран мира участвуют в Часе Земли, выключая свет на один час для популяризации энергоэффективности и разумного потребления ресурсов - крупнейшем экологическом движении в мире.

УНН Lite •   •  12003 просмотра
30 марта: Час Земли, День карандаша, День карандаша

Япония продлила торговые санкции против рф из-за вторжения в Украину

Япония продлила торговые санкции против рф еще на год, повышая пошлины на импортные товары, в ответ на российское вторжение в Украину.

Война •   •  21834 просмотра
Япония продлила торговые санкции против рф из-за вторжения в Украину

Поступление в аспирантуру в 2024 году пройдет через конкурсные испытания по иностранному языку

В 2024 году поступление в аспирантуру в Украине будет происходить по результатам экзаменов, в частности экзамена по иностранному языку с минимальным результатом 130 баллов.

Анонсы •   •  13339 просмотра
Поступление в аспирантуру в 2024 году пройдет через конкурсные испытания по иностранному языку

США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников

Соединенные Штаты и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников, создав основу для совместных исследований и разработок с участием таких компаний, как Nvidia, Arm и Amazon.

Экономика •   •  16099 просмотра
США и Япония планируют углубить сотрудничество в области искусственного интеллекта и полупроводников

Программа еОселя: Более 8,5 тысяч семей получили кредиты на жилье

Более 8,5 тысяч украинских семей приобрели жилье по программе еОселя, а общая сумма выданных кредитов превысила 13 миллиардов гривен.

Общество •   •  16921 просмотра
Программа еОселя: Более 8,5 тысяч семей получили кредиты на жилье

Польша продолжает поддерживать Украину в спортивной и молодежной сферах

Польша и Украина договорились усилить сотрудничество в сфере спорта, включая децентрализацию, борьбу с дискриминацией, допингом, поддержку спортсменов и восстановление спортивной инфраструктуры, а также совместно противодействовать участию представителей стран-агрессоров в международном спорте.

спорт •   •  16360 просмотра
Польша продолжает поддерживать Украину в спортивной и молодежной сферах

Итальянские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем

Итальянские истребители Eurofighter перехватили два российских самолета, пролетавших над международными водами в Балтийском море, во время миссии воздушного контроля НАТО в четверг и пятницу.

Новости Мира •   •  16306 просмотра
Итальянские истребители перехватили российские самолеты над Балтийским морем