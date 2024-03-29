На Николаевщине ночью сбили пять "шахедов" - ОВА

В Николаевской области в ночь на 29 марта силы противовоздушной обороны уничтожили пять БпЛА типа "Shahed-131/136". За прошедшие сутки российские войска обстреляли акваторию Очаковской громады и территории Куцурубской громады. Об этом в пятницу сообщил председатель ОВА Виталий Ким, передает УНН.

В ночь на 29 марта силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине уничтожено пять БпЛА типа "Shahed-131/136" - написал Ким в соцсетях.

Также, по его словам, вчера, 28 марта, в 09:53 враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Кроме того, в 22:31 обстрелы из артиллерии фиксировались по территории Куцурубской громады.

В двух случаях люди не пострадали, заметил Ким.

Дополнение

В ночь на 29 марта российские войска атаковали ракетами и дронами 10 регионов Украины. Под ударом были энергетическая инфраструктура, гражданские объекты и частные дома. После вражеских атак за медицинской помощью обратились 6 человек, среди которых - ребенок.