В детсадах на временно оккупированных территориях россияне агитируют, как среди малышей, так и среди их родителей, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

На временно оккупированных территориях агитаторы пытаются убедить взрослых в поддержке "выборов", обещая улучшения для них и их детей при "правильном выборе".

Кроме того, враг работает с детьми, влияя на их представления о "родине - России" и пропагандируя отношение к Украине. В детсадах также присутствуют "выпускные альбомы" с милитаристическим содержанием, посвященные "своим".

Это свидетельствует о продолжении политики геноцида на временно оккупированных территориях, которая направлена на изменение идентичности целого поколения украинцев.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что если россия нападет на страны Балтии, НАТО победит, но их города будут разрушены, как Бахмут и Авдеевка в Украине.