Оккупанты агитируют родителей в детсадах - ЦНС
Киев • УНН
На временно оккупированных территориях россияне проводят агитацию среди детей и родителей в детских садах, пропагандируя пророссийские настроения и милитаристский контент, стремясь изменить идентичность целого поколения украинцев.
В детсадах на временно оккупированных территориях россияне агитируют, как среди малышей, так и среди их родителей, сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
На временно оккупированных территориях агитаторы пытаются убедить взрослых в поддержке "выборов", обещая улучшения для них и их детей при "правильном выборе".
Кроме того, враг работает с детьми, влияя на их представления о "родине - России" и пропагандируя отношение к Украине. В детсадах также присутствуют "выпускные альбомы" с милитаристическим содержанием, посвященные "своим".
Это свидетельствует о продолжении политики геноцида на временно оккупированных территориях, которая направлена на изменение идентичности целого поколения украинцев.
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