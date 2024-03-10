Окупанти агітують батьків у дитсадках - ЦНС
Київ • УНН
На тимчасово окупованих територіях росіяни проводять агітацію серед дітей та батьків у дитячих садках, пропагуючи проросійські настрої та мілітаристський контент, прагнучи змінити ідентичність цілого покоління українців.
У дитсадках на тимчасово окупованих територіях росіяни агітують, як серед малюків, так і серед їхніх батьків, повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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На тимчасово окупованих територіях агітатори намагаються переконати дорослих у підтримці "виборів", обіцяючи покращення для них і їхніх дітей при "правильному виборі".
Крім того, ворог працює з дітьми, впливаючи на їх уявлення про "батьківщину – росію" та пропагуючи ставлення до України. У дитсадках також присутні "випускні альбоми" з мілітаристичним змістом, присвячені "своїм".
Це свідчить про продовження політики геноциду на тимчасово окупованих територіях, яка спрямована на зміну ідентичності цілого покоління українців.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба попередив, що якщо росія нападе на країни Балтії, НАТО переможе, але їхні міста будуть зруйновані, як Бахмут і Авдіївка в Україні.