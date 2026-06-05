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Оккупанты 65 раз атаковали позиции Сил обороны, активно действуют на трех направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 974 просмотра

С начала суток зафиксировано 65 атак врага на позиции Сил обороны. Наиболее интенсивные бои продолжаются на Лиманском и Гуляйпольском направлениях.

Оккупанты 65 раз атаковали позиции Сил обороны, активно действуют на трех направлениях - Генштаб

С начала суток агрессор 65 раз атаковал позиции Сил обороны. Враг активно действует на Лиманском, Гуляйпольском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Новая Гута, Рыжевка, Коренек, Волфино, Нескучное, Сопич, Рогозное, Горки, Рожковичи, Бунякино, Потаповка; в Черниговской области – Хреновка, Галагановка 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, сбросив одну КАБ, совершил 35 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Южно-Слобожанском направлении захватчики четыре раза пытались прорвать оборону вблизи Старицы и в направлении Охримовки, Колодезного. Два боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Купянском направлении сегодня враг дважды атаковал позиции Сил обороны в сторону населенного пункта Купянск. Одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отражали 13 попыток захватчиков продвинуться в районах Новоселовки, Заречного, Дробышево и в сторону Лимана, Озерного. Три боестолкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны пресекли две попытки захватчиков идти вперед в районе населенного пункта Закотное. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг предпринял одну попытку вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении наши защитники отражали девять атак вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Бересток и в сторону Ильиновки. Четыре боестолкновения продолжаются до настоящего времени.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 11 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Гришино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенного пункта Дорожное. 

На Александровском направлении враг восемь раз пытался продвинуться в районах Сичневого, Зеленого Гая, Александрограда и в сторону Вороного. 

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 15 вражеских атак в районе Доброполья, Злагоды и в сторону Прилук, Горького, Гуляйпольского, Цветкового, Чаривного. Два боестолкновения продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На других направлениях существенных изменений в обстановке на данный момент не происходит. Попыток врага продвигаться не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Потери РФ за сутки: ликвидировано 1550 оккупантов и более 2000 беспилотников05.06.26, 07:44 • 3796 просмотров

Антонина Туманова

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