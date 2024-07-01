Оккупанты 345 раз ударили по Запорожской области
Киев • УНН
За сутки оккупанты 345 раз обстреляли Запорожскую область, нанеся удары с воздуха, БПЛА, РСЗО и артиллерии по 11 населенным пунктам, в результате чего были разрушены жилые дома, но жертв среди мирного населения нет.
В течение суток оккупанты 345 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 11 населенных пунктов. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федров, передает УНН.
Детали
Враг нанес авиационный удар по Малой Токмачке.
- 149 БпЛА различной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоданиловку и Новоандреевку.
- 9 обстрелов РСЗО накрыли Малую Токмачку, Роботино, Новоданиловку и Левадное.
- 186 артобстрелов нанесены по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малой Токмачки, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Левадного, Малиновки, Верхней Терсы, Любимовки и Одаровки.
Поступило 16 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.
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