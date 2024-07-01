Окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60197 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 146863 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 142196 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 119934 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 131298 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 84340 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 92631 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 98578 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89605 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 219554 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.2м/с
43%
Популярнi новини

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

13 квітня, 07:30 • 41410 перегляди

У Сумах десятки загиблих та поранених, потрібна жорстка реакція світу - Зеленський

13 квітня, 09:00 • 18672 перегляди

Ракетний удар по Сумах: кількість загиблих зросла до 24 людей, з них 1 дитина

13 квітня, 10:46 • 18314 перегляди

Ракетний удар росії по Сумах: 32 людини загинули, з них двоє дітей

11:19 • 41434 перегляди

Буданов назвав російські підрозділи, що завдали удару по Сумах

12:43 • 20135 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 142189 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 219550 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 369876 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 305554 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 413931 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13:03 • 10137 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 30363 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 27324 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 119932 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 32444 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області

Київ • УНН

 • 31338 перегляди

За добу окупанти 345 разів обстріляли Запорізьку область, завдавши ударів з повітря, БПЛА, РСЗВ та артилерії по 11 населеним пунктам, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед мирного населення немає.

Окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федров, передає УНН.

Деталі

Ворог завдав авіаційний удар по Малій Токмачці.

  • 149 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку.
  • 9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Новоданилівку та Левадне.
  • 186 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Верхньої Терси, Любимівки та Одарівки.

Надійшло 16 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Запоріжжі зареєстровано харчове отруєння після вживання суші25.06.24, 16:15 • 13442 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоВійна
Мала Токмачка
Іван Федоров
Гуляйполе
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,224.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,595.67