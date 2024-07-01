Окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області
Київ • УНН
За добу окупанти 345 разів обстріляли Запорізьку область, завдавши ударів з повітря, БПЛА, РСЗВ та артилерії по 11 населеним пунктам, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, але жертв серед мирного населення немає.
Упродовж доби окупанти 345 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 11 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федров, передає УНН.
Деталі
Ворог завдав авіаційний удар по Малій Токмачці.
- 149 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоданилівку та Новоандріївку.
- 9 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Роботине, Новоданилівку та Левадне.
- 186 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Малої Токмачки, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Малинівки, Верхньої Терси, Любимівки та Одарівки.
Надійшло 16 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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