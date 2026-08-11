Офицер Генштаба ВСУ за $14 тысяч предлагала списать военнослужащего с военной службы

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении офицеру Генерального штаба Вооружённых сил Украины в получении 14 тысяч долларов неправомерной выгоды за обещание поспособствовать установлению военнослужащему группы инвалидности для последующего увольнения со службы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

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По данным следствия, сначала она предлагала за 7–10 тысяч долларов США повлиять на перевод военнослужащего из боевой части в тыловую. Когда это оказалось сложным, предложила другой вариант — поспособствовать установлению ему III группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы.

Стоимость такого "решения вопроса" составляла уже 14 тысяч долларов США. За эти средства офицер, по данным следствия, обещала повлиять на должностных лиц военного госпиталя для принятия соответствующего решения — говорится в сообщении.

6 августа 2026 года во время встречи в Киеве она получила обусловленные 14 тысяч долларов США, после чего была задержана правоохранителями.

Ей инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряжённое с вымогательством такой выгоды.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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