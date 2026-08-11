Офицер Генштаба ВСУ за $14 тысяч предлагала списать военнослужащего с военной службы

$44.830.0751.780.17
ukenru
08:18 • 5484 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в орске
06:00 • 15847 просмотра
В Палате представителей США начали продвижение «адских» санкций против РФ и Ирана
04:38 • 26821 просмотра
Число погибших из-за ночной атаки россиян на Запорожье возросло до шести
10 августа, 23:16 • 48888 просмотра
После атаки россиян по Запорожью погибли пять человек, еще 20 получили ранения
10 августа, 21:42 • 50836 просмотра
Россия атакует Киев баллистическими ракетами, в Запорожье продолжается комбинированный удар
10 августа, 19:30 • 49743 просмотра
Нацбанк вводит смягчение валютных ограничений: как изменятся лимиты
10 августа, 17:50 • 57520 просмотра
В Одесской области во время выполнения боевого задания потерян истребитель МиГ-29, пилот катапультировался
10 августа, 14:42 • 55498 просмотра
На АЗС Киевской области будут усиливать меры безопасности и обустраивать укрытия — Ткаченко
10 августа, 13:51 • 88628 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений
10 августа, 13:26 • 34934 просмотра
Украинские спасатели во Франции остановили лесной пожар, который угрожал населенному пунктуPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
3.4м/с
38%
749мм
Популярные новости
В Крыму арестовали экс-депутата «Единой России», во дворе которого нашли тело 12-летней школьницы11 августа, 00:40 • 10806 просмотра
Трамп вновь оказывает давление на ФРС, пытаясь влиять на политику в отношении ставок11 августа, 01:17 • 12744 просмотра
Финляндия не могла отказаться передавать Украине ракеты Patriot, поскольку никогда ими не располагала — Defense Express11 августа, 01:37 • 13324 просмотра
На нефтеперерабатывающем заводе «Роснефти» в Хабаровском крае вспыхнул пожарPhotoVideo11 августа, 01:50 • 21768 просмотра
Свитолина победила россиянку Александрову и вышла в полуфинал турнира в ТоронтоPhoto11 августа, 02:15 • 20273 просмотра
публикации
Первый еврокубок сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" — "Астон Вилла" Photo08:23 • 2554 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 103626 просмотра
Украина превратилась в бесценный источник военных технологий и стала конкурентом на мировом рынке вооружений10 августа, 13:51 • 88625 просмотра
Общественный совет при Минфине инициирует налоговое разъяснение по лизингу воздушных судов
Эксклюзив
10 августа, 11:23 • 67727 просмотра
Новолуние и пик Персеид: почему ночь на 13 августа станет одной из лучших для астрофотографии10 августа, 10:09 • 90333 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Шевченко
Линдси Грэм
Марк Цукерберг
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожье
Турция
Анкара
Реклама
УНН Lite
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 103626 просмотра
"Одиссея" стала самым кассовым фильмом НоланаVideo10 августа, 13:45 • 68638 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 78361 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 145471 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 164274 просмотра
Актуальное
Шахед-136
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
The Washington Post
Facebook

Офицер Генштаба ВСУ за $14 тысяч предлагала списать военнослужащего с военной службы

Киев • УНН

 • 290 просмотра

Офицер Генштаба ВСУ получила $14 тысяч за обещание содействовать установлению инвалидности военнослужащему для увольнения. Ее задержали в Киеве и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Офицер Генштаба ВСУ за $14 тысяч предлагала списать военнослужащего с военной службы

В Киеве правоохранители задержали и сообщили о подозрении офицеру Генерального штаба Вооружённых сил Украины в получении 14 тысяч долларов неправомерной выгоды за обещание поспособствовать установлению военнослужащему группы инвалидности для последующего увольнения со службы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, сначала она предлагала за 7–10 тысяч долларов США повлиять на перевод военнослужащего из боевой части в тыловую. Когда это оказалось сложным, предложила другой вариант — поспособствовать установлению ему III группы инвалидности с последующим увольнением с военной службы.

Стоимость такого "решения вопроса" составляла уже 14 тысяч долларов США. За эти средства офицер, по данным следствия, обещала повлиять на должностных лиц военного госпиталя для принятия соответствующего решения

— говорится в сообщении.

6 августа 2026 года во время встречи в Киеве она получила обусловленные 14 тысяч долларов США, после чего была задержана правоохранителями.

Ей инкриминируют получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряжённое с вымогательством такой выгоды.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В Киеве раскрыли схему для отсрочек - фигурирует член ВЛК, обнаружили четверть миллиона в валюте11.08.26, 11:39 • 644 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Генеральный прокурор Украины
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Киев