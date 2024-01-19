Одесская журналистка Ирина Гриб обнаружила в своем авто устройство для прослушивания

Журналистка из Одессы Ирина Гриб нашла систему слежения и прослушивания в своем автомобиле. Об этом женщина сообщила на своей странице в facebook, передает УНН.

Вот такие подарки обнаружила Ирочка в своем автомобиле. Система не из дешевых - работает постоянно и онлайн. Автономный блок питания, GPS, Wi-Fi, аудиоконтроль. Проще говоря, Ирочку слушали и смотрели куда ездит. - написала журналистка.

Детали

По словам Гриб, прослушку установили около 10 дней назад. Из-за находки журналистка планирует обратиться в правоохранительные органы.

"Но здесь, как говорится, в ходе следствия главное не выйти на себя",- заметила она.

Также согласно другим публикациям в соцсетях, перед обнаружением устройства для прослушивания злоумышленники пытались получить доступ к аккаунту телеграмм Ирины Гриб.

Напомним

Вчера правоохранители Киевской области начали уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности частной жизни журналистки.

А сегодня столичная прокуратура начала досудебное расследование по факту препятствования работе журналиста Юрия Николова, в квартиру которого пытались ворваться неизвестные.

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