Одеська журналістка Ірина Гриб виявила у своєму авто пристрій для прослуховування

Журналістка з Одеси Ірина Гриб знайшла систему стеження та прослуховування у своєму автомобілі. Про це жінка повідомила на своїй сторінці в facebook, передає УНН.

Ось такі подарунки виявила Ірочка у своєму автомобілі. Система не з дешевих – працює постійно та онлайн. Автономний блок живлення, GPS, Wi-Fi, аудіоконтроль. Простіше кажучи, Ірочку слухали і дивилися куди їздить. - написала журналістка.

Деталі

За словами Гриб, прослушку встановили близько 10 днів тому. Через знахідку журналістка планує звернутися до правоохоронних органів.

"Але тут, як кажуть, у ході слідства головне не вийти на себе",- зауважила вона.

Також згідно з іншими публікаціями в соцмережах, перед виявленням пристрою для прослуховування зловмисники намагалися отримати доступ до аккаунту телеграм Ірини Гриб.

Нагадаємо

Вчора правоохоронці Київської області розпочали кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості приватного життя журналістки.

А сьогодні столична прокуратура почала досудове розслідування за фактом перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова, до помешкання якого намагалися вдертися невідомі.

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