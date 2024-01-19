Одеська журналістка Ірина Гриб виявила у своєму авто пристрій для прослуховування
Київ • УНН
Одеська журналістка Ірина Гриб виявила у своєму автомобілі систему стеження і прослуховування, яку, за її оцінками, встановили близько десяти днів тому. Вона планує повідомити про це вторгнення в особисте життя в правоохоронні органи.
Журналістка з Одеси Ірина Гриб знайшла систему стеження та прослуховування у своєму автомобілі. Про це жінка повідомила на своїй сторінці в facebook, передає УНН.
Ось такі подарунки виявила Ірочка у своєму автомобілі. Система не з дешевих – працює постійно та онлайн. Автономний блок живлення, GPS, Wi-Fi, аудіоконтроль. Простіше кажучи, Ірочку слухали і дивилися куди їздить.
Деталі
За словами Гриб, прослушку встановили близько 10 днів тому. Через знахідку журналістка планує звернутися до правоохоронних органів.
"Але тут, як кажуть, у ході слідства головне не вийти на себе",- зауважила вона.
Також згідно з іншими публікаціями в соцмережах, перед виявленням пристрою для прослуховування зловмисники намагалися отримати доступ до аккаунту телеграм Ірини Гриб.
Нагадаємо
Вчора правоохоронці Київської області розпочали кримінальне провадження за фактом порушення недоторканості приватного життя журналістки.
А сьогодні столична прокуратура почала досудове розслідування за фактом перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова, до помешкання якого намагалися вдертися невідомі.
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