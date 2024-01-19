Напад на квартиру журналіста Ніколова: прокуратура розпочала досудове розслідування

Столична прокуратура почала досудове розслідування за фактом перешкоджання роботі журналіста Юрія Ніколова, до помешкання якого намагалися вдертися невідомі, передає УНН.

... розпочато кримінальне провадження за фактом впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків та переслідування останнього у зв’язку з його професійною діяльністю (ч. 2 ст. 171 КК України) - йдеться в повідомленні.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Юрія Ніколова.

Додамо

У прокуратурі повідомляють, що 15 січня група невідомих прибула до багатоквартирного будинку в Дарницькому районі, у якому проживає Ніколов. Біля входу до квартири група людей вчиняла протиправні дії, уточнили в прокуратурі.

"Наразі правоохоронні органи вживають заходи, спрямовані на встановлення причетних осіб", - зазначили в прокуратурі.

У прокуратурі нагадали, що "вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років".

Нагадаємо

Невідомі намагалися увірватися до квартири журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, відомого своєю критикою українського президента. Припускають, що інцидент пов'язаний з реакцією влади на критику Ніколова, що ще раз свідчить про спроби придушити критичні голоси в Україні.