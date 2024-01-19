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Нападение на квартиру журналиста Николова: прокуратура начала досудебное расследование

Киев  •  УНН

19 январь 2024, 16:12  •  10539 просмотра

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Прокуратура города Киева начала досудебное расследование по факту попытки проникновения неизвестных лиц в квартиру журналиста Юрия Николова. Эти действия расцениваются как препятствование профессиональной деятельности.

Столичная прокуратура начала досудебное расследование по факту препятствования работе журналиста Юрия Николова, в помещение которого пытались ворваться неизвестные, передает УНН.

... начато уголовное производство по факту воздействия на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей и преследования последнего в связи с его профессиональной деятельностью (ч. 2 ст. 171 УК Украины) 

- говорится в сообщении.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет о Юрии Николове.

Добавим

В прокуратуре сообщают, что 15 января группа неизвестных прибыла к многоквартирному дому в Дарницком районе, в котором проживает Николов. У входа в квартиру группа людей совершала противоправные действия, уточнили в прокуратуре.

"Сейчас правоохранительные органы принимают меры, направленные на установление причастных лиц", - отметили в прокуратуре.

В прокуратуре напомнили, что "влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью наказываются штрафом до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет".

Напомним

Неизвестные пытались ворваться в квартиру журналиста-расследователя Юрия Николова, известного своей критикой украинского президента. Предполагают, что инцидент связан с реакцией властей на критику Николова, что еще раз свидетельствует о попытках подавить критические голоса в Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Напад на квартиру журналіста Ніколова: прокуратура розпочала досудове розслідування
Attack on journalist Nikolov's apartment: prosecutor's office launches pre-trial investigation
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