Одесская область третью ночь под атакой рф: в Черноморске перебои со светом, пострадали врач во время операции и еще 3 человека

Одесская область третью ночь подряд находится под атакой российских войск, в результате удара рф дронами в Черноморске повреждены больница, жилой дом, зерновой склад и другие объекты, пострадали четыре человека, среди них врач, который проводил операцию во время атаки рф, есть перебои с электроснабжением, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг третий день подряд непрерывно терроризирует Одесскую область ударными дронами. На этот раз российские террористы атаковали Черноморск. В результате атаки повреждены городская больница, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили. Пострадали четыре человека, один из них - врач, который во время вражеских ударов проводил операцию - написал Кипер.

По его словам, все раненые в состоянии средней степени тяжести. Двое госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

"Также из-за вражеского удара есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах", - отметил Кипер.

Все остальные специальные службы работают над ликвидацией атаки. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Над Украиной сбили 59 дронов из более сотни запущенных рф