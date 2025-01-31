Одесская область третью ночь под атакой рф: в Черноморске перебои со светом, пострадали врач во время операции и еще 3 человека

ukenru
В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали
30 января, 18:52 • 103764 просмотра

В Словакии задержали украинца якобы из-за угрозы государственного переворота. В МИД отреагировали

Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
30 января, 15:12 • 118146 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
30 января, 14:34 • 121253 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
30 января, 13:06 • 125176 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
30 января, 12:52 • 117989 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
30 января, 11:49 • 112186 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
30 января, 11:20 • 110620 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
30 января, 11:09 • 102591 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
30 января, 10:25 • 102004 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
30 января, 09:58 • 102251 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В ЕС отрицают связь между покупкой газа у россии и мирными переговорами

В ЕС отрицают связь между покупкой газа у россии и мирными переговорами

30 января, 23:30 • 82271 просмотра
Глава МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Киев: подробности визита

Глава МАГАТЭ на следующей неделе приедет в Киев: подробности визита

31 января, 00:25 • 89600 просмотра
Уникальное явление: на Волыни заметили первые ключи журавлей

Уникальное явление: на Волыни заметили первые ключи журавлей

31 января, 02:26 • 77690 просмотра
Трамп ввел пошлины для товаров из Канады и Мексики

Трамп ввел пошлины для товаров из Канады и Мексики

03:27 • 75550 просмотра
Ночная атака дронов на Киев: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони

Ночная атака дронов на Киев: обломки повредили балкон одной из квартир на Оболони

04:13 • 33957 просмотра
публикации
15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

15 сезонов, 439 матчей, 25 трофеев: капитан донецкого «Шахтера» Тарас Степаненко покидает клуб

30 января, 18:35 • 108912 просмотра
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

30 января, 15:24 • 125034 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 234968 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 236362 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 225760 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

Селена Гомес высмеяла республиканца, который призвал «депортировать»

30 января, 15:57 • 107311 просмотра
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

30 января, 15:36 • 108629 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

30 января, 11:39 • 127610 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 135731 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 122193 просмотра
Актуальное
Одесская область третью ночь под атакой рф: в Черноморске перебои со светом, пострадали врач во время операции и еще 3 человека

Одесская область третью ночь под атакой рф: в Черноморске перебои со светом, пострадали врач во время операции и еще 3 человека

Киев  •  УНН

 • 7991 просмотра

Read in English

В результате атаки дронами в Черноморске повреждены больница, жилой дом и другие объекты. Пострадали четыре человека, среди них врач, который проводил операцию во время удара.

Одесская область третью ночь подряд находится под атакой российских войск, в результате удара рф дронами в Черноморске повреждены больница, жилой дом, зерновой склад и другие объекты, пострадали четыре человека, среди них врач, который проводил операцию во время атаки рф, есть перебои с электроснабжением, сообщил в пятницу глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Враг третий день подряд непрерывно терроризирует Одесскую область ударными дронами. На этот раз российские террористы атаковали Черноморск. В результате атаки повреждены городская больница, частный жилой дом, админздание, зерновой склад и грузовые автомобили. Пострадали четыре человека, один из них - врач, который во время вражеских ударов проводил операцию

- написал Кипер.

По его словам, все раненые в состоянии средней степени тяжести. Двое госпитализированы, остальные лечатся амбулаторно.

"Также из-за вражеского удара есть проблемы с подачей электроэнергии для части Черноморска и пригорода. Специалисты ДТЭК уже работают над восстановлением света в домах", - отметил Кипер.

Все остальные специальные службы работают над ликвидацией атаки. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области.

Над Украиной сбили 59 дронов из более сотни запущенных рф31.01.2025, 09:25 • 7719 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
dtekДТЭК
odessaОдесса

Обратиться по вопросам размещения рекламы